Na Wielkanoc robię je zamiast klasycznych jajek. Schodzą szybciej niż sałatki

Na moim wielkanocnym stole królują jajka. Co roku przygotowuje je nieco inaczej niż zwykle, by nie zanudzić bliskich. Wyjątkiem są te urocze „muchomorki”. Zawsze pojawiają się w moim świątecznym menu. Rodzina zastrajkowałaby, gdyby ich zabrakło. Wszyscy je uwielbiają.

Jak zrobić „muchomorki” z jajek na wielkanocny stół?

„Nóżki” tych wyjątkowych „muchomorków” to nic innego jak jajka ugotowane na twardo. W roli kapeluszy występują pomidorki koktajlowe ozdobione „kropkami” z majonezu. Jeśli chcesz, możesz użyć też gęstego jogurtu naturalnego, na przykład typu greckiego lub islandzkiego. Te trzy składniki w zupełności wystarczą, by stworzyć przekąskę, która wygląda jak z restauracji, a kosztuje „grosze”. Te wyjątkowe grzybki z jajek najlepiej prezentują się w otoczeniu zieleniny. Podawaj je na półmisku wyłożonym liśćmi sałaty, na przykład rukoli. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać też koperek, natkę pietruszki, rzeżuchę lub kiełki. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co masz w danej chwili pod ręką.

Wskazówka: Bardzo łatwo przygotujesz też jajka-borowiki. W uzyskaniu ciemnobrązowej barwy „kapeluszy” pomoże ci zwykła czarna herbata. Wystarczy, że wrzucisz odcięte i wydrążone wcześniej białka do gorącego naparu i poczekasz aż „złapią” odpowiedni kolor.

Jak urozmaicić grzybki z jajek?

„Muchomorki” będą bardziej sycące, jeżeli wypełnisz je farszem. Wystarczy, że wydrążysz jajka, a następnie umieścisz w nich nadzienie. Do jego przygotowania możesz wykorzystać mnóstwo rozmaitych produktów. Dobrze sprawdzą się na przykład podsmażone pieczarki wymieszane z żółtkiem. Możesz też sięgnąć po pastę z awokado, wędzonego łososia, ugotowane buraki, tuńczyka itp. Nie musisz ograniczać się do jednego „zestawu” składników. Przygotuj kilka różnych opcji. Dzięki temu każdy grzybek będzie smakował inaczej, a ty zaskoczysz gości przy wielkanocnym stole.

Przepis: „Muchomorki” z jajek Świetnie się prezentują i jeszcze lepiej smakują. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 150 w każdej porcji Składniki 6 jajek

6–8 pomidorków koktajlowych

1–2 łyżki majonezu

sól i pieprz do smaku Opcjonalnie: sałata do podania Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj jajka na twardo, ostudź i obierz. Odetnij delikatnie spód, aby stabilnie stały na talerzu. Pomidorki przekrój na pół i delikatnie wydrąż środek. Tworzenie grzybkówNałóż pomidorki na jajka jak kapelusze. Z majonezu lub jogurtu zrób małe kropki na wierzchu (np. wykałaczką). Podawanie grzybkówUłóż „grzybki” na sałacie. Dopraw delikatnie solą i pieprzem. Podawaj od razu lub schłodź w lodówce.

