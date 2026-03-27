W Biedronce kawa Lavazza i Dolce Gusto ekstremalnie tanio. Do 28 marca i duże limity

Niezależnie od tego, jaką pijesz kawę, najbliższe zakupy w Biedronce to dobra okazja, żeby uzupełnić zapasy bez „wydawania fortuny”. Sieć przygotowała solidne obniżki, które obejmują zarówno popularne kapsułki, jak i ziarna od cenionych marek. Warto zrobić porządny zapas kawy. W trakcie świąt wielkanocnych wielu z nas z pewnością będzie mieć gości, więc ten produkt na pewno się przyda. Korzystne oferty trwają do 28 marca, więc należy się spieszyć.

Promocja na kawę w kapsułkach

W przypadku kawy w kapsułkach Nescafé Dolce Gusto cena za opakowanie zawierające 16 sztuk spada do 19,99 zł, pod warunkiem zakupu dwóch pudełek. Możesz wybierać spośród wariantów takich jak cafe au lait, latte macchiato, lungo oraz americana, przy czym obowiązuje dzienny limit 4 opakowań na jedną kartę Moja Biedronka. Cena regularna to 24,99 zł.

Druga oferta dotyczy wszystkich kaw w kapsułkach marki Delta Q i opiera się na mechanizmie 4+2 gratis. Przy zakupie sześciu opakowań dwa najtańsze produkty otrzymasz za darmo, a rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie pozycje na paragonie. Promocja ta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka i pozwala na dowolne mieszanie rodzajów kaw, na przykład o różnej intensywności czy pochodzeniu.

Tania kawa w Biedronce

Ta oferta skupia się na różnych rodzajach kawy Lavazza w specjalnych cenach, obejmując zarówno kawy ziarniste, jak i mielone.

W kategorii kaw ziarnistych o wadze 1 kg dostępne są warianty Espresso Barista (Perfetto oraz Gran Crema) oraz klasyczna Qualità Oro, każda w cenie 99,99 zł za opakowanie. Standardowa cena w sieciach handlowych często oscyluje w granicach 115–125 zł. Jeśli wolisz mniejsze ilości kawy mielonej, możesz wybrać standardowe opakowanie 250 g za 24,99 zł lub kawę w ozdobnych puszkach o tej samej gramaturze. Puszki Lavazza Espresso oraz Qualità Rossa kosztują 27,99 zł (cena standardowa zazwyczaj wynosi 29,99 zł), natomiast złota puszka Qualità Oro jest nieco droższa i kosztuje 31,99 zł (cena standardowa często przekracza 35 zł).

Przygotowano również zestawy dla osób, które zużywają więcej kawy mielonej. Dwupak kawy Crema e Gusto Classico (2 × 250 g) wyceniono na 47,99 zł (pojedyncze opakowanie kosztuje zazwyczaj blisko 30 zł). Jeszcze większy zestaw to Qualità Oro, składający się z trzech opakowań po 250 g w cenie 79,99 zł (cena regularna za jedno opakowanie to około 36,99 zł). Warto zauważyć, że niektóre z tych produktów mogą być dostępne wyłącznie w wybranych sklepach lub na specjalnych standach.

W gazetce promocyjnej Biedronki nie ma jednak podanych standardowych cen tej kawy, więc nie da się konkretnie określić, ile dokładnie można zaoszczędzić podczas tej promocji. Ta oferta również trwa do 28 marca.

