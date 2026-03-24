Większość je jabłka w złym momencie. Ten jeden szczegół robi ogromną różnicę

Nie ulega wątpliwości, że jabłka mają mnóstwo cennych właściwości i wspierają pracę organizmu na wielu różnych poziomach. Ich prozdrowotny potencjał często nie jest jednak w pełni wykorzystany. Dietetyczka Anna Jedrej podpowiada, jak to zmienić. Wystarczy zastosować jeden prosty trik. Mało kto o nim pamięta, a niesie za sobą wymierne korzyści.

Kiedy najlepiej jeść jabłka?

Dietetyczka radzi, by jeść jabłka na 15–20 minut przed głównym posiłkiem. Jabłka to produkty o niskiej gęstości energetycznej. Już niewielka porcja może sprzyjać szybszemu uczuciu sytości i, co za tym idzie, ograniczyć ryzyko przyjmowania nadprogramowej liczby kalorii.

Badania opublikowane w czasopiśmie „Foods” w 2022 roku sugerują też, że zjedzenie jabłka przed posiłkiem może łagodzić poposiłkowy wzrost stężenia glukozy we krwi. Za stabilizowanie poziomu cukru w organizmie odpowiada w dużej mierze błonnik zawarty w owocach, a zwłaszcza jego rozpuszczalna frakcja, czyli pektyny. W połączeniu z wodą zwiększają swoją objętość, tworząc coś w rodzaju żelu. Taki żel spowalnia trawienie i wchłanianie węglowodanów. W efekcie wzrost poziomu glukozy po posiłku może być łagodniejszy, a głód – mniej dokuczliwy.

Warto przy tym zwrócić uwagę na jedną niezwykle istotną kwestię – jedzenie jabłek wieczorem z reguły nie szkodzi zdrowiu. Nie jest jednak wskazane w przypadku osób z cukrzycą typu drugiego, chorobą refluksową i wrzodową, zespołem jelita drażliwego czy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. „Najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie owoców w ciągu dnia, równomierne rozkładanie ich pomiędzy posiłkami i unikanie zjadania dużych porcji jednorazowo. Na zjedzenie porcji owoców wieczorem mogą sobie pozwolić osoby zdrowe i aktywne fizycznie”– podkreśla mgr inż. Iwona Sajór w artykule opublikowanym na stronach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Jak jeść jabłka?

Dietetycy radzą, by spożywać jabłka ze skórką. To właśnie w niej znajduje się szczególnie dużo błonnika i związków bioaktywnych, w tym polifenoli. Przed zjedzeniem należy dokładnie umyć owoce. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko związane z obecnością części zanieczyszczeń i pozostałości środków ochrony roślin na powierzchni owoców. Jednocześnie warto pamiętać, że ich poziom w kontrolowanej żywności na ogół nie przekracza dopuszczalnych norm.

