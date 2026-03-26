Od 26 marca w Lidlu kawa taniej przy zakupie dwóch. Tylko do niedzieli

Warto zerknąć do najnowszej gazetki Lidla, bo szykuje się tam naprawdę dobra okazja dla kawoszy. Sklep rusza z promocjami, które pozwolą zrobić konkretne zapasy bez nadwyrężania domowego budżetu. W ofercie pojawią się znane marki, a przy zakupie większej liczby opakowań i użyciu aplikacji będzie można sporo zaoszczędzić. Trzeba się jednak spieszyć z zakupami.

Tania kawa w Lidlu

Gazetka Lidla zapowiada promocje na kawę, które ruszają w czwartek, 26 marca, i potrwają do niedzieli (29 marca). Główne okazje dotyczą marki Eduscho i wymagają posiadania aplikacji Lidl Plus, żeby skorzystać z niższej ceny przy zakupie dwóch sztuk.

Za mieloną kawę Eduscho Family w opakowaniu 500 g zapłacisz wtedy 33,79 zł za paczkę. To oferta typu „taniej przy zakupie dwóch”, więc warto wziąć od razu zapas, bo cena regularna bez aplikacji jest o kilka złotych wyższa. Ta kawa bez rabatu kosztuje 37,99 zł.

Taki sam mechanizm działa w przypadku kawy rozpuszczalnej Eduscho Family w słoiku 200 g. Przy zakupie dwóch opakowań cena za jedno spada do 33,89 zł (cena regularna to 37,99 zł). Rabat naliczy się dopiero przy kasie po zeskanowaniu aplikacji.

Jeśli szukasz czegoś z wyższej półki w większym formacie, w ofercie pojawia się kilogramowe opakowanie kawy ziarnistej Pellini Espresso Bar n. 82 Vivace. Aż 1 kg tej kawy dostaniesz w cenie 69,99 zł. Tutaj nie ma wymogu kupowania wielu sztuk ani używania aplikacji – po prostu jest to stała cena promocyjna na ten konkretny produkt.

Jak przechowywać kawę?

Tlen, światło i wilgoć to najwięksi wrogowie ziarna – w kontakcie z nimi olejki eteryczne ulatują w mgnieniu oka. Najprostszy sposób? Zostaw kawę w oryginalnej paczce, wyciśnij powietrze i porządnie zaciśnij klips. Potem wrzuć ją gdzieś głęboko do szafki. Błagam, tylko nie do lodówki. Kawa działa jak gąbka na zapachy i wilgoć, więc jeśli nie chcesz pić naparu o aromacie wczorajszej kiełbasy, trzymaj ją z dala od chłodu i kuchenki. I złota zasada: mielisz tylko tyle, ile zaraz wypijesz. Piętnaście minut po zmieleniu z profilu smakowego zostają już tylko wspomnienia.

