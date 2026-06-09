Kawosze ruszą do Biedronki. Rabaty są duże, ale limit łatwo przeoczyć

W Biedronce trwają niezwykle atrakcyjne promocje na kawę. Oferty wygasają w sobotę, 13 czerwca. Na uzupełnienie domowych zapasów nie zostało więc zbyt wiele czasu. Jeśli chcesz odciążyć rodzinny budżet, lepiej się pospiesz. Zanim jednak wybierzesz się na zakupy, sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by skorzystać z rabatu. Te są dostępne wyłącznie dla „wybranych” klientów – tych, którzy należą do programu lojalnościowego Moja Biedronka. Posiadanie odpowiedniej karty lub aplikacji to jednak nie wszystko. Jest jeszcze jeden „haczyk”, który łatwo przeoczyć.

Nescafé i Jacobs za ułamek ceny, ale są limity

Sporo zaoszczędzisz między innymi na zakupie jest akcja na kawy rozpuszczalne Nescafé. Wkładasz do koszyka co najmniej dwa opakowania, a za drugie płacisz 80 procent mniej. Produkty możesz dowolnie mieszać Musisz się jednak pilnować, bo Biedronka narzucił twarde zasady. Limit dzienny to 6 sztuk, w tym maksymalnie 3 z rabatem na jedno konto lojalnościowe.

Zasada „drugi produkt taniej” obowiązuje również przy zakupie kaw Jacobs. Dotyczy wszystkich produktów wskazanej marki. W tym przypadku upust jest nieco mniejszy. Sięga bowiem 60 procent. Na jedno konto lojalnościowe możesz nabyć tylko 4 sztuki, w tym dwa ze zniżką. Tyle wynosi limit dzienny. Za każdą kolejną paczkę, zapłacisz pełną kwotę.

Inne tanie kawy w Biedronce

Sieć pomyślała również o miłośnikach „małej czarnej”, którzy cenią sobie zapach świeżo mielonych ziaren. W najnowszej ofercie pojawiła się kawa ziarnista Caffe Oro marki Cafe d’Or (100 procent Arabica) wypalaną we Włoszech. Promocja obejmuje duże kilogramowe opakowania. Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka zapłacą za każdą sztukę 20 złotych mniej niż zwykle, czyli 59,99 zł. Regularna cena to niespełna 80 złotych. Limit to 4 paczki na jedno konto lojalnościowe.

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