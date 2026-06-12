Do soboty w Aldi hit dla kawoszy. Bez tego warunku rabat przepadnie

Promocje na kawę kończą się w sobotę, 13 czerwca. Skorzystać z nich może każdy bez konieczności posiadania specjalnej karty lojalnościowej czy aplikacji. Warto to zrobić, bo obniżki są spore. Naliczają się jednak dopiero po spełnieniu ściśle określonych warunków. Jeśli je przeoczysz, nie zaoszczędzisz ani grosza.

MK Cafe i Jacobs taniej w Aldi

Już pierwsza strona gazetki promocyjnej kusi sporą obniżką cen kawy. Jedno kilogramowe opakowanie MK Cafe Premium lub Crema w wersji ziarnistej kosztuje teraz tylko 49,99 zł zamiast 83,99 zł. Nowa cena zaczyna jednak obowiązywać dopiero przy zakupie co najmniej dwóch sztuk. Limit wynosi 6 paczek na klienta. Zaoszczędzić mogą również miłośnicy kawy mielonej Jacobs Kronung. Za opakowanie o pojemności 500 gramów zapłacą 27,99 zł, czyli 39 procent mniej niż zazwyczaj – pod warunkiem, że od razu włożą do koszyka minimum dwie sztuki. W przeciwnym razie paczka kosztować będzie 45,99 zł. Jedna osoba nie może nabyć więcej niż 4 kawy Jacobs w ramach opisanej akcji.

Inne oferty na kawę w Aldi

Promocja w Aldi obejmuje również kawę ziarnistą Dallmayir Home Barista. Do wyboru masz dwa warianty – Crema Dolce lub Crema Forte. Na jedno kilogramowe opakowanie wydasz 49,99 zł. Regularna cena to 79,99 zł. Pamiętaj o ograniczeniach narzuconych na kupujących przez sieć. Limit to 4 sztuki na klienta.

Dlaczego warto pić kawę?

Kawa zawiera naturalne przeciwutleniacze, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Dostarcza również kofeiny. Związek ten poprawia koncentrację, zmniejsza uczucie zmęczenia i może wspierać sprawność umysłu. Co ważne, „mała czarna” pita bez cukru, syropów i tłustych dodatków ma niewiele kalorii i usprawnia pracę jelit. Warto jednak pamiętać, że najlepiej działa wtedy, gdy jest dodatkiem do dobrze zbilansowanej diety, a nie zamiennikiem snu, wody czy regularnych posiłków.

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