W Chinach piją ją na potęgę. Ta zapomniana herbata wspiera spalanie tłuszczu lepiej niż zielona

Zielona herbata uchodzi za jednego z największych sprzymierzeńców odchudzania. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że inny napar lepiej radzi sobie z nadprogramowymi kilogramami znacznie lepiej. Badacze nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości. Sprawdź, jaki napój warto włączyć do jadłospisu, by zadbać o sylwetkę.

Jaka herbata wspomaga odchudzanie?

W zrzuceniu nadprogramowych kilogramów realnie pomóc może biała herbata. To napar wytwarzany z pąków oraz najmłodszych listków krzewu herbacianego pokrytych srebrno-białym meszkiem. Zbiera się je wczesną wiosną, a następnie suszy. Nie podlegają fermentacji. Nie są też łamane, formowane ani przetwarzane. Dzięki temu zachowują pełnię wartości odżywczych. Mają też wiele prozdrowotnych właściwości. Badania to potwierdzają.

Jak biała herbata pomaga schudnąć?

Biała herbata wspiera odchudzanie poprzez wielokierunkowe działanie na poziomie komórkowym, hormonalnym oraz metabolicznym. Badania wykazują, że jej regularne spożywanie odgrywa istotną rolę w redukcji masy ciała. Dzieje się tak dlatego, że ogranicza powstawanie nowych komórek tłuszczowych, a jednocześnie pobudza rozpad tych już istniejących. To konkretne działanie zawdzięcza katechinom i kofeinie, które przyspieszają spalanie tłuszczu w komórkach.

To jednak nie wszystko. Polifenole zawarte w białej herbacie osłabiają aktywność lipazy trzustkowej – enzymu odpowiedzialnego za trawienie tłuszczów. W praktyce oznacza to, że część tłuszczu z pokarmunie zostaje wchłonięta. W efekcie mniej tłuszczu trafia do krwi i odkłada się w tkankach. Spada też poziom cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz trójglicerydów.

W badaniu in vitro sprawdzającym aktywność PL [lipazy trzustkowej – przyp.red.], WT [biała herbata– przyp.red.] hamowała aktywność PL silniej niż zielona herbata – czytamy w artykule „White Tea Consumption Alleviates Anthropometric and Metabolic Parameters in Obese Patients” z 2024 roku.

Trzeba jednak pamiętać, że napar nie jest żadnym magicznym środkiem odchudzającym, choć realnie wspiera utratę nadprogramowych kilogramów. Najlepiej działa w połączeniu z dietą oraz umiarkowaną aktywnością fizyczną.

Inne właściwości białej herbaty

Regularne spożywanie białej herbaty prowadzi do istotnego wzrostu poziomu glutationu. jednego z najważniejszych przeciwutleniaczy, który naprawia szkody wyrządzone przez reaktywne formy tlenu. Składniki naparu obniżają poziom MDA (dialdehydu malonowego), będącego wskaźnikiem peroksydacji lipidów (uszkodzenia tłuszczów w komórkach). Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym wykazuje silne działanie neuroprotekcyjne.

