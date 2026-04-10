Ile można przechowywać jajka ugotowane na twardo? Większość osób będzie mocno zdziwiona

Trudno wyobrazić sobie współczesną kuchnię bez jajek, bo umówmy się – to chyba jeden z najbardziej uniwersalnych składników, jakie mamy pod ręką. Lądują na naszych talerzach niemal codziennie, czy to w formie szybkiego śniadania, czy jako baza do poważniejszych dań. Ich fenomen polega na tym, że dają nieskończone pole do popisu: od klasycznej jajecznicy na maśle i jajek po benedyktyńsku po omlety, które można wypchać właściwie wszystkim, co akurat zalega w lodówce.

Ile przechowywać ugotowane jajka?

To, jak długo ugotowane na twardo jajka postoją w twojej kuchni, sprowadza się właściwie do jednej kluczowej kwestii: czy zdążyłeś je już obrać ze skorupki. Jeśli zostawisz je w całości, w lodówce spokojnie wytrzymają nawet cały tydzień. Skorupka działa tutaj jak naturalna bariera ochronna, która zatrzymuje świeżość na dłużej.

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy jajka są już obrane. Wtedy ich termin przydatności drastycznie się skraca i najlepiej zjeść je tego samego dnia, a maksymalnie w ciągu dwóch dni, o ile oczywiście trzymasz je w szczelnym pojemniku w lodówce. Warto też pamiętać o prostej zasadzie – jeśli planujesz trzymać jajka na blacie w temperaturze pokojowej, nie powinny tam leżeć dłużej niż dwie godziny. Po tym czasie ryzykujesz, że po prostu przestaną być zdatne do spożycia.

Czy jajka są zdrowe?

W opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk Bartosz Kulczyński wyjaśnił, czy jajka są zdrowe.

Z uwagi właśnie na cholesterol wiele osób odradza regularne spożywanie żółtek. Jednak tak, jak już wielokrotnie mówiłem, osoby zdrowe nie powinny obawiać się cholesterolu z diety. Wiele obszernych prac publikowanych w ostatnich latach potwierdza, że spożywanie jajek i cholesterolu nie wiąże się z wyższą zachorowalnością na choroby sercowo-naczyniowe – powiedział.

Ekspert od zdrowego odżywiania dodał, że uważa, iż włączenie 5 lub 10 jajek tygodniowo do swojego jadłospisu należy potraktować jako element zdrowej diety. Przypomniał także, że żółtko jaj jest wysoce odżywcze, zawiera wysokie ilości witamin z grupy B, w tym witaminy B2, B5 i B12. Są to składniki, które dodają nam sił witalnych. Zapewniają między innymi prawidłową pracę układu nerwowego, zwiększają sprawność umysłową, a także poprawiają nastrój i wzmacniają odporność.

To też jedno z najlepszych źródeł choliny, czyli składnika, który chroni nas przed demencją i chorobą Alzheimera – powiedział.

Z kolei białko jajka to jedno z najczystszych i najlepiej przyswajalnych źródeł pełnowartościowego białka, które wspiera budowę i regenerację mięśni. Dodatkowo jest niskokaloryczne i praktycznie pozbawione tłuszczu, dzięki czemu świetnie sprawdza się w zdrowej, lekkiej diecie.

