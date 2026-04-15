Dietetyczka wskazała najlepszą kiełbasę z Biedronki. Ta ma prosty skład i dużo mięsa

Kiełbasa to dość wszechstronny produkt, który zajmuje ważne miejsce w kuchni. Można ją przygotować na wiele sposobów – grillować, smażyć, gotować czy piec. Dobrze sprawdza się zarówno jako główny składnik dania, jak i dodatek do zup, zapiekanek czy sałatek. Już niedługo rozpocznie się też sezon grillowy, a więc Polacy będą często przyrządzać kiełbasę. Dobrze jest więc wiedzieć, która będzie najlepszym wyborem.

Najlepsze kiełbasy z Biedronki

Dietetyczka Zuzanna Zwolińska z Centrum Respo na opublikowanym filmiku na Instagramie poleciła, jej zdaniem, najlepsze kiełbasy, jakie możemy dostać w Biedronce. Na wstępie zauważyła jednak, że kiełbasa nie jest zdrowym produktem. Jeśli jednak szukasz zdrowszego rozwiązania, to koniecznie postaw na następujące propozycje.

Pierwszą z nich jest kiełbasa śląska z szynki marki „Kraina Wędlin”.

Ma krótki skład i sporo mięsa. Jedna sztuka ma 186 kcal, 14 g tłuszczu i mniej niż 1,5 g soli. Całe opakowanie kosztuje 14,59 zł – powiedziała.

Ekspertka poleciła również kiełbasę ekstra „Sądecką”. Ona również ma prosty skład. Jedna sztuka to 172 kcal, 13 g tłuszczu i 1,4 g soli. Całe opakowanie kosztuje 14,59 zł. Najlepszą kiełbasą zdaniem dietetyczki jest jednak kiełbasa śląska z szynki marki „Kraina Wędlin”.

Kosztuje 14,99 zł. Ma krótki skład i jest bez konserwantów. Jedna sztuka ma 194 kcal, 14 g tłuszczu i 1,4 g soli – wyjaśniła.

Jak wybierać kiełbasę?

Kupując kiełbasę, warto najpierw spojrzeć na skład – im krótszy i bardziej „mięsny”, tym lepiej. Dobrze, jeśli zawartość mięsa jest wysoka, a dodatków w rodzaju wzmacniaczy smaku czy nadmiaru konserwantów jak najmniej. Zwróć też uwagę na wygląd: kiełbasa nie powinna być przesuszona ani podejrzanie wilgotna, a jej kolor powinien wyglądać naturalnie, bez nienaturalnej intensywności. Znaczenie ma także zapach – świeży, lekko wędzony aromat to dobry znak. Jeśli masz taką możliwość, warto kupować u sprawdzonych producentów, gdzie łatwiej trafić na lepszą jakość.

