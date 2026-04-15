Sypię 2 łyżki do placków ziemniaczanych zamiast dodawać jajko. Chrupią obłędnie

Placki ziemniaczane są jedną z ulubionych potraw w moim domu. Cenię je nie tylko za cudowny smak, ale też prostotę przygotowania. Są też dość uniwersalne, ponieważ można je podawać na wiele sposobów — zarówno na słono, np. ze śmietaną czy gulaszem, jak i na słodko, posypane cukrem. Dodatkowym atutem jest to, że są tanie w przygotowaniu, a jednocześnie bardzo sycące. Dobrze sprawdzają się więc jako posiłek dla całej rodziny, gdy nie mam pomysłu na bardziej „wymyślne” potrawy.

Co dodać do placków ziemniaczanych zamiast jajek?

W każdym domu placki ziemniaczane przyrządza się nieco inaczej. Jedni dodają więcej cebuli, inni stawiają na delikatniejsze przyprawy albo własne triki, które zdradzają na przykład mama czy babcia. Dzięki temu każde placki mają swój niepowtarzalny smak i charakter.

Co ciekawe, jeśli akurat nie mamy jajek, świetnym zamiennikiem może być mąka kukurydziana, która dobrze wiąże masę. Ostatnio odkryłam ten patent, gdy podczas przygotowania tej właśnie potrawy zorientowałam się, że nie mam w domu jajek. To jednak nie zrujnowało moich planów kulinarnych. Dodatkowo ta mąka sprawia, że placki po usmażeniu są wyjątkowo chrupiące i mają apetyczną, złocistą skórkę. Ta mąka jest dość uniwersalna, dzięki czemu nie dominuje nad smakiem ziemniaków, pozwalając przyprawom grać główną rolę. Zazwyczaj wystarczy dodać 1–2 łyżki mąki na każde pół kilograma ziemniaków, by uzyskać idealną konsystencję ciasta.

Jak zrobić pyszne placki ziemniaczane? Rady

Przyrządzając placki ziemniaczane, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, które wpływają na ich smak i konsystencję. Przede wszystkim ziemniaki należy dobrze odcisnąć z nadmiaru wody. Dzięki temu masa nie będzie zbyt rzadka, a placki wyjdą chrupiące. Ważne jest także odpowiednie doprawienie, zwłaszcza solą i pieprzem, aby wydobyć naturalny smak składników. Nie można zapomnieć o dobrze rozgrzanym oleju. To on sprawia, że placki smażą się równomiernie i nabierają złocistego koloru. Warto też smażyć je partiami, nie przepełniając patelni, aby zachowały idealną strukturę i nie nasiąkły tłuszczem.

Czytaj też:

Dietetyczka wskazała najlepszą kiełbasę z Biedronki. Ta ma prosty skład i dużo mięsa

