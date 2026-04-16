Nie jabłko i nie mleko. Ten owoc sprawia, że wątróbka jest miękka i bez goryczki

Wątróbka to jeden z najbardziej kontrowersyjnych produktów w polskiej kuchni – albo się ją kocha, albo nienawidzi. Wiele osób wykreśla podroby z jadłospisu, bo nie wie, jak dobrze je przyrządzić. Jeden niewinny błąd wystarczy, by zmienić cenny przysmak w gorzką „podeszwę”. Na szczęście można temu zapobiec. Kluczem do sukcesu nie jest długie moczenie wątróbki w mleku, lecz wprowadzenie do dania taniego i prostego składnika. Wbrew pozorom wcale nie chodzi o jabłko.

Co dodać do wątróbki, by była miękka i soczysta?

Sekretem idealnej wątróbki jest gruszka. Zawiera specjalne enzymy, które „rozbijają” włókna białkowe mięsa, dzięki czemu podroby szybciej miękną. Poza tym cukry, które owoc uwalnia podczas duszenia karmelizują, nadając przysmakowi piękny, złocisty kolor. Pomagają też zneutralizować jego specyficzną goryczkę. Jeśli chcesz, możesz również wykorzystać gruszki do zamarynowania wątróbki. Uzyskasz jeszcze lepszy efekt. Wystarczy, że zetrzesz je na tarce lub zblendujesz na gładką masę, a następnie połączysz z oliwą, odrobiną sosu sojowego i ulubionymi przyprawami.

O czym pamiętać, robiąc wątróbkę z gruszką?

Najlepiej kroić wątróbkę na kawałki o szerokości maksymalnie 2 centymetrów. Dzięki temu mięso zetnie się równomiernie i szybko. Obtoczenie podrobów w niewielkiej ilości mąki przed samym smażeniem pozwala zamknąć soki wewnątrz i dodatkowo zagęścić sos bez konieczności dodawania śmietany czy zasmażek. Do przygotowania wątróbki warto wykorzystać twarde, ale dojrzałe gruszki. W marynacie idealnie odnajdą się odmiany owoców, takie jak Klapsa czy Bonkreta Williamsa. Z kolei do podsmażania świetnie nadaje się Konferencja. Pamiętaj, by solić wątróbkę pod sam koniec obróbki termicznej. Jeżeli zrobisz to zbyt wcześnie, będzie gumowata. Sól wyciągnie z niej wodę, a w efekcie włókna białka obecne w mięsie stwardnieją.

Czytaj też:

