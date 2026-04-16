Wyglądają niewinnie, a mają 23 łyżeczki cukru. Ekspertka bije na alarm

Owoce w syropie z puszki są dość popularnym produktem spożywczym, ponieważ są łatwo dostępne, mają długi termin przydatności i nie wymagają żadnego przygotowania. Często sięga się po nie poza sezonem, gdy świeże owoce są droższe lub trudniej dostępne. Można je wykorzystać na wiele sposobów w kuchni. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do ciast, deserów, naleśników czy gofrów. Nadają się także do sałatek owocowych, koktajli, a nawet jako szybka dekoracja deserów. Dzięki słodkiemu syropowi nadają potrawom intensywniejszy smak i aromat.

Ile cukru jest w brzoskwiniach w syropie?

Ten produkt „pod lupę” wzięła specjalistka od zdrowego żywienia Katarzyna Bosacka. Ekspertka przyjrzała się temu, ile cukru jest w brzoskwiniach w syropie. I choć są słodkie, pyszne, mają piękny kolor, to są istną „bombą cukrową”.

W całym opakowaniu, czyli w brzoskwiniach i syropie, jest aż 23 łyżeczki cukru. Czyli przekroczona norma dzienna prawie 5 razy – powiedziała.

Specjalistka zaapelowała także do wszystkich, by zanim kupią takie brzoskwinie w syropie, mocno zastanowili się, ile tam jest cukru.

Jakie jest maksymalne dzienne spożycie cukru?

Zbyt duże dzienne spożycie cukru negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Może prowadzić do nadwagi i otyłości, ponieważ dostarcza dużej ilości kalorii przy jednoczesnym braku wartości odżywczych.

Nadmiar cukru zwiększa również ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 oraz chorób serca, ponieważ zaburza gospodarkę glukozową i sprzyja stanom zapalnym w organizmie. Dodatkowo może powodować problemy z zębami, takie jak próchnica, ponieważ sprzyja rozwojowi bakterii w jamie ustnej. Regularne ograniczanie cukru w diecie pomaga utrzymać lepsze zdrowie i samopoczucie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia spożycie cukru należy ograniczyć do 10% ogółu energii. Przy średnim zapotrzebowaniu kalorycznym dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal, czyli ok. 200 kcal, będzie to około 10–12 łyżeczek białego cukru, bo jedna łyżeczka to ok. 20 kcal (5 gramów) – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

