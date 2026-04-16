Tylko dziś kawa Tchibo Exclusive 1+1 gratis w Biedronce. Normalnie kosztuje 29,99 zł

Kawa od jakiegoś czasu stała się wyraźnie droższym produktem. Wynika to m.in. z kosztów surowców, transportu oraz zmian klimatycznych wpływających na zbiory ziaren. Dlatego coraz więcej osób zwraca uwagę na promocje w supermarketach, gdzie można kupić dobrą kawę w znacznie niższej cenie. Korzystanie z takich okazji pozwala ograniczyć wydatki, a jednocześnie nadal cieszyć się ulubionym smakiem tego produktu.

Promocja na kawę w Biedronce

Aktualna oferta w sklepach Biedronka to klasyczna okazja typu 1+1 gratis, która obejmuje kawę mieloną Tchibo Exclusive w opakowaniach 250 g. Przy zakupie dwóch sztuk cena za każde opakowanie spada do 15,00 zł, co daje łącznie 30,00 zł za pół kilograma kawy. Warto zauważyć, że regularna cena bez karty Moja Biedronka to aż 29,99 zł za jedną paczkę, więc oszczędność jest tutaj naprawdę spora.

Aby skorzystać z tej obniżki, konieczne jest posiadanie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sklepu. Obowiązuje również limit dzienny wynoszący maksymalnie 4 opakowania na jedną kartę klienta, co oznacza, że w promocyjnej cenie można odebrać najwyżej dwa darmowe opakowania. Pamiętaj też, że ta konkretna promocja jest ograniczona czasowo i trwa wyłącznie w czwartek 16 kwietnia.

Jak najlepiej jest przechowywać kawę?

Kawę najlepiej przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz wilgoci. Kawa powinna stać w miejscu suchym i chłodnym, na przykład w zamkniętej szafce kuchennej, która znajduje się z dala od piekarnika, kuchenki czy nasłonecznionego parapetu. Kluczowe jest również szczelne opakowanie – idealnie sprawdzają się pojemniki hermetyczne, które ograniczają dostęp powietrza, ponieważ tlen szybko pogarsza aromat kawy. Nie zaleca się trzymania kawy w lodówce, gdyż łatwo chłonie ona zapachy innych produktów i może tracić swój smak.

Dodaj do herbaty zamiast cukru. Wzmocni serce, poprawi cholesterol i zapobiegnie infekcjiCzytaj też:

Nie tylko szpinak. Ta ryba ma najwięcej żelaza ze wszystkich, ale mało kto o tym wie