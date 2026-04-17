Nie włączam piekarnika. Te ciastka robię w 20 minut i znikają w chwilę

Przed weekendem sporo osób orientuje się, że ma ochotę na coś słodkiego, jednak większość po całym tygodniu pracy nie ma siły na długie przygotowania i pieczenie skomplikowanych ciast. Zwykle kończy się na szukaniu czegoś „na szybko”, co da się zrobić w 15–20 minut i nie wymaga specjalnych umiejętności ani sprzętu. W praktyce chodzi po prostu o deser, który da się zrobić między innymi aktywnościami, a nie taki, który wymaga przygotowań przez pół dnia.

Prosty przepis na ciasteczka owsiane

Ciastka owsiane dobrze wpisują się w ten schemat. Robi się je w jednym garnku: krótko podgrzewasz masę (zwykle 2–3 minuty, tylko tyle, żeby składniki się połączyły), mieszasz z płatkami owsianymi, formujesz i odkładasz do wystudzenia. Nie ma tu nic skomplikowanego, ale warto pilnować momentu podgrzewania. Jeśli masa będzie zbyt długo na ogniu, zrobi się sucha i potem ciasteczka wychodzą twardsze niż powinny. To jeden z tych przepisów, gdzie minuta robi różnicę.

W smaku dominują kakao i masło orzechowe, ale nie jest to „czysta słodycz”. Nie ma więc ryzyka, że po zjedzeniu połowy ciastka stracimy już na nie ochotę. W trakcie przygotować uważaj, ponieważ masa jest na tyle dobra, że trudno jej nie podjadać łyżką. W praktyce rzadko kończy się na jednym spróbowaniu.

Przepis: Ciastka owsiane Te ciastka smakują naprawdę cudownie. Pracy tyle, co nic. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 514 w każdej porcji Składniki 60 g masła

200 g cukru

120 ml mleka

20 g kakao

170 g masła orzechowego (gładkiego)

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

240 g płatków owsianych

szczypta soli Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo garnka włóż masło, cukier, mleko oraz kakao. Podgrzewaj na średnim ogniu, mieszając, aż składniki się rozpuszczą. Doprowadź masę do wrzenia i gotuj przez ok. 2 minuty. Zdejmij z ognia, dodaj masło orzechowe, wanilię i sól, a następnie dokładnie wymieszaj na gładką masę. Wsyp płatki owsiane i ponownie wszystko dobrze połącz. Formowanie ciastekOdstaw masę na 5–10 minut, aby zgęstniała. Na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia nakładaj porcje masy łyżką i lekko je spłaszczaj, formując ciasteczka. Wstaw do lodówki na 30 minut, aż stwardnieją.

O czym trzeba pamiętać?

Podczas robienia tego deseru jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać. Znaczenie ma między innymi to, jakie płatki owsiane wybierzesz. Zwykłe lub górskie lepiej trzymają strukturę ciasteczek, są też bardziej chrupiące. Te błyskawiczne robią z tego bardziej jednolitą masę. Jeśli ich użyjesz, to wyjdzie wtedy coś bliższego batonowi niż ciastku.

Druga sprawa to proporcje. Jeśli masa zaczyna przypominać suchą kruszonkę, trzeba dolać trochę mleka (dosłownie po łyżce). Jeśli jest zbyt rzadka i „rozlewa się” po mieszaniu, dosypujesz płatków i ratujesz sytuację na bieżąco. Formowanie też trzeba zrobić dość szybko. Po kilku minutach masa zaczyna tężeć i potem ciężej ją ukształtować.

I jeszcze jedno: ciastka są lepsze nie od razu po zrobieniu, tylko po pełnym wystudzeniu. Na ciepło kuszą, żeby spróbować, ale wtedy są zbyt miękkie i nie trzymają formy. Dopiero po pół godzinie w lodówce będą mieć odpowiednią konsystencję.

