Zamiast ciężkiej sałatki robię tę. Lekka, a syci na długo i znika w kilka minut

Są takie dni, kiedy ostatnią rzeczą, o jakiej marzę, jest wielogodzinne „stanie przy garach”. Wtedy sięgam po ten sprawdzony przepis na sałatkę makaronową. Moi bliscy ją uwielbiają Twierdzą, że to najsmaczniejsza wersja makaronu na zimno, jaką kiedykolwiek jedli. Zawsze robię podwójną porcję, bo przekąska świetnie przechowuje się w lodówce i następnego dnia smakuje nawet lepiej niż wcześniej.

Sałatka makaronowa – dobra propozycja na kolację

Wiele osób kojarzy sałatki makaronowe z ciężkimi dresingami. Ta przekąska wymyka się jednak kulinarnym schematom i stereotypom. Zamiast klasycznych sosów na bazie majonezu czy śmietany, wykorzystuję wysokiej jakości oliwę z oliwek z oliwek, którą łączę z paroma innymi produktami.

Ta mieszanka dostarcza organizmowi wielu cennych kwasów tłuszczowych, podkręca smak przekąski i usprawnia procesy trawienne. Z kolei ser feta nadaje jej kremową konsystencję Jest też źródłem białka. To właśnie ten makroskładnik odpowiada za przedłużanie uczucia sytości po posiłku.

O czym pamiętać, robiąc sałatkę makaronową?

Nie rozdrabniaj zbyt mocno warzyw. Pokrój je w grubą kostkę. W przeciwnym razie szybko „puszczą soki” i staną się niesmaczne. Ugotuj makaron al dente – powinien stawiać lekki opór podczas gryzienia. Dzięki temu nie zmieni się w miękką „papkę” po wymieszaniu z sosem. Zapewni też uczucie sytości na dłużej.

Jeśli chcesz, by w sałatce znalazło się więcej błonnika, zamień makaron pszenny na pełnoziarnisty. To dobra opcja zwłaszcza dla osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Pamiętaj, by dodać sos do sałatki bezpośrednio przed podaniem jej na stół. Jeśli zrobisz to zbyt wcześnie, składniki mocno namiękną i stanie się nieapetyczna.

Przepis: Sałatka makaronowa z fetą i chrupiącymi warzywami Lekka, a jednocześnie konkretna – z wyraźnym sosem i świeżym akcentem roszponki. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 160 w każdej porcji Składniki 200 g makaronu (np. penne)

150 g pomidorków koktajlowych

1 mała czerwona cebula

1 ogórek

1 papryka (czerwona lub żółta)

kilka garści roszponki

2 garści zielonych oliwek

100 g sera feta na sos: 3 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka octu balsamicznego

1 łyżeczka musztardy

1 łyżeczka miodu

1 ząbek czosnku (drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę)

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Gotowanie makaronuUgotuj makaron al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po ugotowaniu odcedź i odstaw do wystudzenia. Przygotowanie warzywPomidorki koktajlowe przekrój na połówki. Czerwoną cebulę obierz i pokrój w cienkie piórka. Ogórka obierz i pokrój w plasterki lub półplasterki. Paprykę przekrój na pół, usuń nasiona, a następnie pokrój w drobną kostkę. Roszponkę dokładnie umyj i osusz. Ser feta pokrusz w palcach lub pokrój w kostkę. Robienie sosuW małej miseczce połącz oliwę z oliwek, ocet balsamiczny, musztardę, miód oraz czosnek. Dopraw solą i pieprzem do smaku, a następnie dokładnie wymieszaj. Łączenie składnikówW dużej misce połącz makaron, pokrojone warzywa, oliwki, roszponkę i ser feta. Dodaj sos i delikatnie wymieszaj całość.

Czytaj też:

Zamiast mielonych robię te kotleciki. Są pyszne, lżejsze i sycą na dłużejCzytaj też:

Ma lepiej przyswajalny wapń niż nabiał. To warzywo Polacy wciąż pomijają