Dietetyczka wskazała ten ser z Lidla. Skład lepszy niż w wielu droższych

Wybór odpowiedniego sera w supermarkecie może być nie lada wyzwaniem. Często w pośpiechu wrzucamy do koszyka artykuły spożywcze, których skład pozostawia wiele do życzenia. Tymczasem w ofercie Lidla można znaleźć prawdziwe perełki, które zachwycają nawet najbardziej wymagających specjalistów. Na jedną z nich zwróciła uwagę Martyna Żmuda Trzebiatowska. Zobacz, co poleca i dlaczego.

Jaki ser z Lidla zrobił wrażenie na dietetyczce?

Ekspertka poleca Ser sałatkowy z pesto z czosnkiem niedźwiedzim marki Chef Select. Produkt od razu przyciągnął jej uwagę. „Skład wypadł rewelacyjnie! Tylko ser z pesto na bazie czosnku niedźwiedziego z dodatkiem oliwy i oleju, natki pietruszki i soku z limonki! Co więcej! Nie jest aż tak wybitnie kaloryczny” – podkreśliła Martyna Żmuda-Trzebiatowska w opublikowanym materiale. Stugramowa porcja dostarcza 223 kcal. Produkt spożywany z umiarem może być wartościowym elementem zdrowej diety. Na jego korzyść przemawia również fakt, że znajduje szerokie kulinarne zastosowanie.

Super opcja na przemycanie słonego, ziołowego smaku do przeróżnych dań! Od sałatek, po bowle, wrapy, kanapki, zupy. Naprawdę! Taki ser można wrzucić wszędzie – zaznaczyła specjalistka.

Jakich serów lepiej unikać?

Warto uważać na sery smakowe z długą listą składników. Jeśli na etykiecie pojawiają się zagęszczacze, stabilizatory, aromaty czy barwniki, to znak, że produkt ma niewiele wspólnego z dobrą jakości. Wątpliwości powinny budzić także artykuły oznaczone modnymi hasłami typu „fit”, „light” czy „proteinowy”. Ich wartość odżywcza często pozostawia bowiem wiele do życzenia. Lepiej unikać wyrobów seropodobnych czy serków topionych, które zwykle zawierają utwardzone tłuszcze roślinne, na przykład olej palmowy. Wybierając nabiał zwracaj również baczną uwagę na ilość soli w danym produkcie. Jej nadmiar w diecie sprzyja występowaniu wielu problemów zdrowotnych.

