Mają 3 razy więcej potasu niż banan i pomidor. Wystarczy kilka sztuk dziennie

Banan oraz pomidor są powszechnie uważane za produkty bogate w potas, czyli jeden z najważniejszych minerałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Potas wspiera pracę mięśni, układu nerwowego oraz pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Banany często kojarzone są z szybkim uzupełnianiem energii i minerałów, szczególnie po wysiłku fizycznym. Z kolei pomidory, oprócz wysokiej zawartości potasu, dostarczają również witamin i przeciwutleniaczy, które korzystnie wpływają na zdrowie.

Mają więcej potasu niż banan i pomidor

Okazuje się jednak, że suszone morele są jednym z najbogatszych naturalnych źródeł potasu i pod tym względem wyraźnie przewyższają zarówno banany, jak i pomidory. W 100 gramach suszonych moreli znajduje się średnio około 1100–1200 mg potasu, podczas gdy banany zawierają około 350–400 mg, a pomidory około 200–300 mg tego pierwiastka. Oznacza to, że suszone morele mogą mieć nawet trzy razy więcej potasu niż banany i kilka razy więcej niż pomidory.

Potas jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wspiera pracę serca, reguluje ciśnienie krwi, pomaga w pracy mięśni oraz układu nerwowego. Dzięki wysokiej zawartości tego minerału suszone morele są szczególnie cenione w diecie osób aktywnych fizycznie oraz tych, które chcą zadbać o gospodarkę elektrolitową organizmu.

Czy suszone owoce to „sam cukier”?

Wiele osób suszone owoce kojarzy z dużą zawartością cukru. Odniósł się do tego dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube.

I prawdą jest, że tego typu produkty niestety obfitują w ten składnik. W uproszczeniu suszone owoce to w pewnym stopniu skoncentrowana forma owoców świeżych. W efekcie, poza wyższą zawartością cukru, owoce suszone mają też więcej cennych składników, w tym błonnika, a także pierwiastków takich jak potas, wapń, miedź czy żelazo — powiedział.

Specjalista od zdrowego odżywiania podkreślił, że warto sięgać po nie nie tylko od czasu do czasu, a na co dzień postawić na świeże owoce.

