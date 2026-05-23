Ekspert wskazał najlepszy baton z Lidla. Ma tylko 68 kcal i zero cukru

Dla wielu osób słodycze są ważnym elementem codziennego jadłospisu i trudno wyobrazić sobie bez nich chwilę przyjemności czy małą nagrodę po ciężkim dniu. Nie ma nic złego w sięganiu po słodkie przekąski, pod warunkiem że robimy to świadomie i z umiarem. Wybierając słodycze, warto zwracać uwagę na ich skład, ilość cukru oraz jakość użytych składników. Coraz częściej można znaleźć produkty, które oprócz dobrego smaku oferują także lepszą wartość odżywczą. Dzięki rozsądnym wyborom słodycze mogą być częścią zbilansowanej diety, bez konieczności rezygnowania z przyjemności.

Najlepszy baton według eksperta

Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik na swoim Instagramie opublikował post, w którym wyjaśnił, jaki baton, jego zdaniem, jest najlepszym wyborem w Lidlu. Chodzi o batony proteinowe marki „Dobra Kaloria”. Mają one tylko 68 kcal (w całym batoniku) i zero dodatku cukru.

Dobra Kaloria Proteina to inny wymiar fit batonów! Nie mają dodatku cukru ani słodzików, a indeks glikemiczny to tylko 36. I jeszcze ta niska kaloryczność! – zauważył.

Będą więc odpowiednie dla osób z insulinoopornością i wszystkich, którzy dbają o stabilny poziom energii. Do wyboru są trzy smaki: karmel, banoffee i sernik cytrynowy. Jak zaznacza specjalista, każdy bazuje na orzechach ziemnych, słodkości nadają tu daktyle i rodzynki, a źródłem protein jest białko grochu. Jest więc prosto i niezwykle smacznie.

Jakie słodycze wybierać?

Kupując słodycze, warto stawiać przede wszystkim na produkty o prostym i krótkim składzie. Dobrym wyborem mogą być gorzka czekolada, batony na bazie orzechów i suszonych owoców czy domowe wypieki przygotowane z lepszej jakości składników. Coraz większą popularnością cieszą się także słodycze bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowego oraz zawierające mniej cukru.

Trzeba natomiast ograniczać słodycze wysoko przetworzone, pełne sztucznych barwników, utwardzonych tłuszczów i dużej ilości cukru. Regularne sięganie po takie produkty może negatywnie wpływać na samopoczucie i zdrowie.

