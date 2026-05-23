Ten kefir z Biedronki zaskoczył dietetyczkę. Ma 3 składniki i aż 30 g białka

Kefiry na półkach Biedronki wyglądają podobnie. Na pierwszy rzut oka niczym się od siebie nie różnią. Wystarczy jednak spojrzeć na etykiety poszczególnych produktów, by zrozumieć, że niektóre są lepsze od innych. Na jedną z takich „perełek” zwraca uwagę dietetyczka Paulina Hojdeczko. Sprawdź, czym wyróżnia się na tle konkurencji.

Ten kefir z Biedronki jest najlepszy zdaniem dietetyczki

Ekspertka poleca Kefir Naturalny Protein marki Go Active. Na jego korzyść przemawia przede wszystkim „czysta” etykieta. Nie znajdziemy w nim żadnych zagęstników, wypełniaczy i sztucznych dodatków. zagęstników. Skład obejmuje wyłącznie trzy pozycje – mleko, białka mleka oraz żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych. Jak widać, nie potrzeba wiele, by stworzyć pełnowartościowy produkt o cennych walorach odżywczych. Butelka napoju o pojemności 420 mililitrów dostarcza około 248 kilokalorii i tylko 4,6 g nasyconych kwasów tłuszczowych.

W jednej porcji ma 30 gramów białka, czyli nawet 2 razy więcej niż klasyczny kefir – podkreśla Paulina Hojdeczko w opublikowanym nagraniu.

Składnik ten odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu mięśniowo-szkieletowego i pokarmowego. Odpowiada między innymi za przyspieszanie regeneracji mięśni po wysiłku, a także usprawnianie pracy jelit. Proteiny zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, a ich trawienie zmusza organizm do wydatkowania większych ilości energii. W rezultacie zwiększa się tempo przemiany materii, a spalanie kalorii przebiega szybciej.

Z czym najlepiej łączyć kefir proteinowy?

Polecany kefir z Biedronki świetnie sprawdza się jako samodzielna przekąska. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by dorzucić do niego garść owoców (malin, truskawek, borówek itp.) albo płatków owsianych. W ten prosty sposób dostarczysz organizmowi dawki błonnika, który również wpływa pozytywnie na działanie przewodu pokarmowego. Napój to także świetna baza do domowych, pełnoziarnistych placków albo zdrowych koktajli.

Czytaj też:

Ta bułka wróciła do Lidla po 2 latach. Ma tylko 195 kcal i prosty składCzytaj też:

Psychodietetyczka kupuje w Lidlu tylko ten twarożek. Ma prosty skład i świetnie syci