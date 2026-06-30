Kawa w Aldi nawet 70 proc. taniej. Bez aplikacji, ale przy kasie łatwo o błąd

W Aldi na wielbicieli „małej czarnej” czeka mnóstwo ciekawych niespodzianek. Sieć nie bierze jeńców i „ścina” ceny lubianych produktów nawet o 70 procent. Z rabatów skorzystać może każdy. Bez konieczności okazywania specjalnych kart czy skanowania aplikacji lojalnościowych. Trzeba jednak uważać na inną ważną kwestię – to, ile opakowań trafia do zakupowego koszyka. Jedna pomyłka w obliczeniach może bowiem mocno obciążyć domowy budżet.

Jacobs i Lavazza tańsze przy zakupie dwóch sztuk

Aldi zorganizowało promocję na kultową włoską kawę mieloną Lavazza Qualità Oro (250 g). Regularna cena to 36,99 zł, ale jeśli włożysz do koszyka od razu dwie sztuki, za każdą z nich zapłacisz tylko 23,99 zł. Jeden klient nie może nabyć więcej niż 4 paczki produktu w ramach tej akcji rabatowej. Na uzupełnienie zapasów masz jeszcze 5 dni. Oferta wygasa w sobotę, 4 lipca 2026 roku. Natomiast w czwartek (2 lipca) rusza obniżka na kawę rozpuszczalną Jacobs Crema (200 g). Jedna sztuka kosztować będzie 26,99 zł, czyli niespełna 11 złotych mniej niż zwykle. Upust naliczy się jednak dopiero przy zakupie co najmniej dwóch opakowań. W tym przypadku nie ma żadnych limitów. Możesz brać tyle słoików, ile chcesz i nadal oszczędzać, ale tylko do 4 lipca.

Dallmayr i Barissimo z gigantycznym rabatem na drugi produkt

Prawdziwa perełka cenowa czeka na fanów marki Dallmayr. Do soboty 4 lipca wszystkie kawy tego producenta tanieją o 70 procent. Możesz je dowolnie mieszać, więc łatwo skomponujesz swój ulubiony zestaw. Pamiętaj jednak przy tym o jednej ważnej kwestii – mniej wydasz przy kasie wyłącznie na tańsze spośród wybranych towarów. Nie zapominaj też o ograniczeniach narzuconych przez sieć. Jedna osoba może kupić maksymalnie 6 sztuk kawy Dallmayr z rabatem.

Na spory upust mogą liczyć też wielbiciele kawy rozpuszczalnej Barissimo Crema (160 g). Tutaj cena za co drugą sztukę spada o 39 procent i wynosi dokładnie 13,99 zł. Regularny koszt to 22,99 zł. Co ważne, nie ma mowy o żadnych limitach, a oferta wygasa dopiero w sobotę.

Ta kawa tanieje w Aldi tylko jednego dnia

Lubisz kawę ziarnistą? Zapisz w kalendarzu datę 4 lipca 2026 roku. Tylko w sobotę kilogramowe opakowanie Barista Crema marki Jacobs kupisz za 54,99 zł zamiast 96,99 zł. Warunek jest jeden – musisz wziąć od razu minimum 2 paczki i nie więcej niż cztery.

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