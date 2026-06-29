Jest lepsza dla jelit niż siemię lniane. Żałuję, że nie wiedziałam o tym wcześniej

Zdrowie jelit odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu. To właśnie w jelitach zachodzi nie tylko trawienie i wchłanianie składników odżywczych, ale również znajduje się znaczna część komórek układu odpornościowego. Prawidłowo funkcjonująca mikrobiota jelitowa wspiera odporność, wpływa na samopoczucie oraz pomaga utrzymać równowagę metaboliczną. Dbając o zdrowe jelita, najczęściej sięgamy po produkty bogate w błonnik pokarmowy, na przykład siemię lniane. Okazuje się jednak, że jest coś jeszcze lepszego.

To pomaga na jelita

Dietetyk polecił inulinę. Wielu Polaków zapewne nie wie jednak co to za produkt. Też długo byłam w tej właśnie grupie.

Otóż pod względem biochemicznym inulina to składnik należący do węglowodanów, a konkretnie fruktooligosacharydów. Jest to specyficzna grupa związków, które wykazują działanie probiotyczne, czyli wpływają na wzrost korzystnej mikroflory bakteryjnej jelit – powiedział ekspert.

Wyjaśnił również, że jedno z badań pokazało wprost, iż dostarczanie inuliny wiąże się ze zwiększeniem poziomu pożytecznych bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus. Specjalista od zdrowego odżywiania powołał się na badanie pod tytułem: „Uzupełnienie mieszanki dla niemowląt natywną inuliną ma działanie prebiotyczne u niemowląt karmionych mieszanką”.

Inulina jest także przydatna w zapobieganiu zmianom zapalnym błony śluzowej jelit. Usprawnia także funkcjonowanie bariery jelitowej.

W jakich produktach znajdziemy inulinę?

Poza czosnkiem i cebulą źródłem inuliny są przede wszystkim karczochy, cykoria, szparagi i topinambur – powiedział dietetyk.

Ekspert zauważył też, że czystą inulinę można kupić w postaci proszku i można dodawać ją na przykład do jogurtów, budyniów, lodów, sałatek, herbaty, soków, koktajli czy nawet zup.

Sprawdziłam, że inulinę bez problemu dostaniesz za pośrednictwem internetu. Za jeden kilogram trzeba zapłacić około 30 zł. Używa się jej jednak w stosunkowo małych ilości, dlatego takie opakowanie powinno nam wystarczyć na dość długo. Bez problemu kupisz ją też w większości aptek.

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