Nie wkładaj do koszyka jednej kawy. W Stokrotce druga sztuka mocno zmienia cenę

Najnowsza oferty promocyjne Stokrotki to doskonała szansa, by uzupełnić domowe zapasy kawy bez nadmiernego obciążania budżetu. Akcje obowiązują do najbliższej środy, 1 lipca 2026 roku. Sklepowe półki z pewnością będą szybko pustoszeć, dlatego warto się pospieszyć. Z rabatów skorzystać może każdy bez konieczności skanowania specjalnych aplikacji czy posiadania karty lojalnościowej. Trzeba jednak zwrócić uwagę na konkretne mechanizmy naliczania upustów. Jeśli je przegapisz przy kasie spotka cię niemiła niespodzianka.

Kawy MK Café tańsze o ponad połowę w Stokrotce

Sieć przeceniła wszystkie kawy marki MK Café w opakowaniach o pojemności od 130 do 1000 gramów. Zasada jest prosta: by zaoszczędzić, musisz włożyć do koszyka minimum dwa takie produkty. Wtedy za tańszy z nich zapłacisz aż 60 procent mniej. Rabat nalicza się automatycznie przy kasie. Jeśli zabierzesz ze sklepowej półki tylko jedną paczkę wydasz na nią tyle, co zwykle. Promocja obejmuje różne gramatury, co pozwala na wygodne łączenie mniejszych opakowań z dużymi, rodzinnymi paczkami.

Woseba Mocca Fix Gold za ułamek ceny

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną akcję organizowaną przez Stokrotkę. Ta oferta z pewnością ucieszy miłośników kawy ziarnistej. Stokrotka obniżyła cenę popularnej Woseby Mocca Fix Gold w dużym, kilogramowym opakowaniu. Teraz jedna paczka kosztuje tylko 59,99 zł. Najniższa cena tego konkretnego produktu z ostatnich 30 dni wynosiła 66,99 zł. Oszczędzasz więc 7 złotych na każdej sztuce. Zniżka obowiązuje już od pierwszej paczki.

Prawidłowe przechowywanie kawy to podstawa

Do największych „wrogów” kawy jest należą tlen, wilgoć oraz ostre światło. Nigdy nie przesypuj ziaren do przezroczystych, szklanych słoików stojących na blacie. Najlepiej zostawić je w oryginalnym opakowaniu wyposażonym w wentyl, a następnie szczelnie zwinąć paczkę i spiąć klipsem. Tak zabezpieczony nabytek schowaj w ciemnej, chłodnej szafce.

Czytaj też:

Pobudza jak czarna kawa, ale nie podrażnia żołądka. Ten napój ma więcej antyoksydantów niż klasyczny Czytaj też:

Babcia miała rację, to idealny napój na upały. Nawadnia lepiej niż woda