Sto razy lepszy niż tradycyjny chłodnik. Tę zupę na upały robię w 20 minut

Gdy na dworze panują wysokie temperatury, zazwyczaj nie mamy ochoty na ciężkie, ciepłe i bardzo sycące potrawy. W takie dni lepszym wyborem są lżejsze dania. Doskonale sprawdza się na przykład chłodnik. Ja zazwyczaj nie przyrządzam klasycznej wersji tej potrawy, czyli z botwinki, a stawiam na ogórki. Akurat jest na nie sezon, więc smakują naprawdę świetnie.

Przepis na chłodnik z ogórków

Z uwagi na to, że dość często robię chłodnik z ogórków w lecie, to eksperymentuję z przepisami. Moim faworytem jest jednak receptura kucharza Michała Korkosza, znanego jako „Rozkoszny”. Poza standardowymi składnikami dodaje on też sok z cytryny oraz oliwki. Efekt jest naprawdę genialny.

Gdy będziesz przygotowywać ten chłodnik z ogórków, pamiętaj o kilku prostych zasadach. Pierwsza z nich dotyczy ogórka. Po starciu go na tarce, bardzo ważne jest odsączenie go z nadmiaru wody. Dzięki temu zupa zachowa odpowiednią konsystencję i nie będzie zbyt rozwodniona. Ważną rolę odgrywają również przyprawy, szczególnie kmin rzymski, który nadaje chłodnikowi wyjątkowego, aromatycznego charakteru. Z kolei oliwki dodaj pod koniec gotowania, aby zachowały odpowiednią strukturę. Przed podaniem koniecznie schłódź tę zupę w lodówce. Całość doskonale komponuje się z jajkiem ugotowanym na półtwardo, odrobiną oliwy oraz świeżymi ziołami.

Przepis: Chłodnik z ogórków Ten chłodnik smakuje naprawdę doskonale. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 309 w każdej porcji Składniki 3 ogórki szklarniowe

½ pęczka koperku

3 ząbki czosnku

1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego

sok z ½ cytryny

4–5 ugotowanych ziemniaków

800 g maślanki

½ szklanki (70 g) zielonych oliwek

jajka ugotowane przez 7 minut

sól

świeżo mielony pieprz

oliwa do podania

oregano do podania (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie ogórkówOgórki zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Odsącz nadmiar płynu, a następnie wymieszaj ogórki z ½ łyżeczki soli. Dodawanie pozostałych składnikówCzosnek przeciśnij przez praskę, a koperek drobno posiekaj. Dodaj je do ogórków razem z kminem rzymskim. Wlej maślankę i sok z cytryny. Dodaj oliwki przekrojone na połówki oraz ziemniaki pokrojone w kostkę. Całość dokładnie wymieszaj i dopraw solą oraz świeżo mielonym pieprzem do smaku. PodawaniePodawaj schłodzony chłodnik z połówką jajka ugotowanego na półtwardo, skropiony oliwą. Opcjonalnie posyp oregano.

Inne pomysły na chłodnik

Bazą chłodnika mogą być różne warzywa, a nawet owoce. Najbardziej klasyczny jest chłodnik z botwinki i buraków, przygotowywany na kefirze, maślance lub jogurcie naturalnym. Równie smaczny jest ten ogórkowy, ale można poeksperymentować znacznie bardziej. Chłodnik możesz też przyrządzić z pomidorów, inspirowany hiszpańskim gazpacho. Cudownie smakuje taka zupa „na zimno” też na bazie awokado, zielonego groszku czy cukinii. Dla miłośników owocowych smaków świetnie sprawdzi się chłodniki z truskawek, malin lub melona. Spróbuj przyrządzić też chłodnik z przepisu Roberta Makłowicza, smakuje naprawdę świetnie.

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