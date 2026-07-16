Lody mają mocną konkurencję. Ten deser dietetyczka robi w 5 minut

W tym sezonie popularności lodów może zagrozić inny przysmak. Jest pyszny, banalnie prosty w przygotowaniu i zdrowy. Podbił już serca wielu osób. Do grona jego zdeklarowanych fanów należy dietetyczka Asia Wołynko. „Powiem wam, że niezmiennie uwielbiam od lat” – przyznaje w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Pokazuje również, jak go zrobić – bez miksera i długiej listy składników.

Prosty i zdrowy deser uwielbiany przez dietetyczkę

Ekspertka poleca mrożone brzoskwinie z jogurtem i czekoladą. Sekretem tego deseru jest połączenie produktów o różnej konsystencji. Z jednej strony mamy sycącą bazę, czyli aksamitny, gęsty jogurt grecki, z drugiej – mocno zmrożoną, startą na wiórki brzoskwinię. Owoc pod wpływem temperatury dosłownie rozpływa się w ustach, przypominając domowy sorbet. Zwieńczeniem przysmaku są dodatki.

Dietetyczka sięga po białą czekoladę bez cukru i miód, a także solone pistacje, które doskonale przełamują „słodycz” pozostałych składników. Osoby na diecie redukcyjnej mogą zamienić klasyczny tłusty nabiał na wersję light. Świetnie sprawdzi się też jogurt wysokobiałkowy z dobrym składem.

Przepis: Mrożona brzoskwinia z jogurtem Błyskawiczna i zdrowa przekąska polecana przez dietetyczkę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 280 Składniki mrożona brzoskwinia

150 -200 g jogurtu greckiego Opcjonalnie: 10-12 g solonych pistacji

5-6 kostek białej czekolady bez cukru

10 g miodu Sposób przygotowania Robienie deseruWyłóżcie jogurt grecki na płaski talerz lub do miski. Zetrzyjcie na niego połowę zmrożonej brzoskwini prosto z zamrażalnika Posypcie posiekanymi pistacjami. Polejcie wszystko miodem i dorzućcie startą na drobnych oczkach białą czekoladę. Możecie zastosować też inne dodatki.

Mrożone brzoskwinie z jogurtem – przydatne wskazówki

Brzoskwinię trzeba dokładnie umyć, osuszyć i włożyć do zamrażalnika na całą noc. Rano będzie twarda jak kamień. Dzięki temu bez najmniejszego problemu zetrzecie ją na tarce o drobnych lub grubych oczkach, prosto na przygotowany wcześniej talerz z jogurtem. Zmrożone wiórki błyskawicznie schładzają resztę składników, tworząc efekt przypominający lody. Nie czekajcie zbyt długo z jedzeniem. Podawajcie smakołyk od razu po nałożeniu dodatków.

Przedstawioną recepturę możecie śmiało modyfikować zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by solone pistacje zamienić na podprażone na suchej patelni migdały, posiekane orzeszki ziemne z odrobiną soli lub zwykłe pestki dyni. Świetnym zamiennikiem białej czekolady będzie wariant mleczny lub gorzki z wysoką zawartością kakao. Gotowy deser warto posypać szczyptą cynamonu.

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