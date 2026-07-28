Bosacka nie moczy kurek w wodzie. Posypuje je 1 składnikiem i piasek schodzi bez szorowania

Sezon na kurki to czas, na który co roku czeka wiele osób. Te aromatyczne grzyby cieszą się dużą popularnością, dlatego wiele osób wybiera się do lasu, aby samodzielnie je zbierać, a inni kupują je na targach lub w sklepach. Kurki są cenione za swój wyjątkowy smak i wszechstronne zastosowanie w kuchni. Można z nich przygotować wiele smacznych potraw, takich jak sosy, zupy, jajecznice, makarony czy dania z mięsem.

Sposób na szybkie oczyszczenie kurek

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu na Instagramie wyjaśniła, jak szybko i skutecznie oczyścić kurki. Wiele osób ma z tym problem i przez to rezygnuje z jedzenia tych grzybów. Zupełnie niepotrzebnie.

Każdy, kto zbiera te grzyby, wie, że ciężko samą wodą usunąć z nich ziemię i wszystkie paproszki, a ten sposób jest naprawdę skuteczny! – zaczęła.

Częstym kłopotem jest to, czy należy moczyć kurki w wodzie, czy nie. Okazuje się, że wcale nie trzeba tego robić.

Wystarczy wziąć po prostu trochę mąki, posypać grzyby i przemieszać, żeby ta mąka bardzo mocno oblepiła kurki – wyjaśniła.

Później należy poczekać chwilkę i opłukać je pod zimną wodą. Jak to działa? To również wytłumaczyła specjalistka od zdrowego odżywiania.

Mąka oblepia wszystkie paproszki i wszystkie brudy z lasu. I w ten sposób możemy spokojnie wyczyścić kurki – dodała.

Właściwości tych grzybów

Kurka to grzyb, który znajduje szereg zastosowań w kuchni, ale poza tym jest naprawdę wartościowy. W 100 g znajduje się 1,49 g białka, 38 kcal oraz 3,8 g błonnika pokarmowego. Zawiera też łatwo przyswajalne aminokwasy, witaminy, składniki mineralne. Kurki wykazują również działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, antywirusowe, a także antyoksydacyjne.

Pamiętaj jednak, że kurki, tak jak wszystkie grzyby, są ciężkostrawne. Nie powinny być więc spożywane przez dzieci poniżej 7. roku życia. Nie powinny ich włączać do swojego jadłospisu także osoby starsze oraz te z problemami ze strony układu pokarmowego.

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