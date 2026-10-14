Od dziś Dino tnie ceny kaw. Dallmayr po 49,99 zł, Jacobs tylko 27,99 zł

Dino przecenia kawy ziarniste, mielone i rozpuszczalne. Promocje ruszają w środę, a kończą się we wtorek (14-20 października 2026 roku). Obniżki obejmują między innymi Dallmayr, Jacobs i MK Café. Zakupy nie wymagają karty lojalnościowej ani aplikacji, a oferty nie maja narzuconych limitów. Znaczenie ma jednak liczba opakowań wkładanych do koszyka. Zwróć uwagę na ten jeden szczegół. W przeciwnym razie sporo przepłacisz.

Dallmayr, Jacobs i MK Café z dużą obniżką

Największy kwotowy rabat dotyczy produktów Dallmayr Home Barista w ziarnach.Chodzi o warianty Caffè Crema Dolce i Caffè Crema Forte. Cena kilogramowego opakowania „spada” z 79,99 zł na 49,99 zł, ale tylko przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch sztuk. Za parę zapłacisz 99,98 zł zamiast 159,98 zł. Oszczędzisz więc 60 złotych.

Taki sam mechanizm naliczania rabatu obowiązuje przy promocji na kawę rozpuszczalną Jacobs Krönung sprzedawaną w słoikach o pojemności 200 gramów. Dwa opakowania kosztują po 27,99 zł. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną sztukę, wydasz 41,99 zł, czyli 14 złotych więcej.

Miłośnicy kawy mielonej mogą sięgnąć po MK Café Premium w paczkach po 550 g. Jeśli wezmą z półki minimum dwa opakowania, za każde z nich zapłacą przy kasie 28,59 zł, a nie jak dotychczas 41,69 zł. W gazetce nie wskazano limitów ilościowych dla tych trzech ofert.

Inne tanie kawy w Dino

Jeżeli nie zależy ci na robieniu dużych zapasów, skorzystaj z promocji na Lavazzę Qualità Oro w ziarnach. Jeden kilogram w supercenie kosztuje 89,99 zł. Na mniejsze wydatki mogą liczyć również zwolennicy kawy mielonej Paradiso Oro (500 g). Jej cena wynosi 18,99 zł zamiast 24,89 zł. Tanieje też Woseba Mocca Fix Gold w wersji rozpuszczalnej (110 g). Zapłacisz za nią 17,79 zł zamiast 20,99 zł.

Wysoki rabat na kawy zbożowe

Promocja obejmuje także wyroby marki Inka (wariant Klasyczny i Mleczny) oraz klasyczną kawę zbożową Anatol. Dino „ścina” ich ceny o połowę. By upust został naliczony, musisz kupić minimum dwa produkty. Co więcej rabat naliczy się wyłącznie na tańsze spośród wybranych towarów.

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