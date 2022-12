Jak zrobić domek z piernika? Cztery pomysły na piernikowe dekoracje

Pachnące miodem i korzennymi przyprawami pierniczki to jeden z symboli świąt. Pieczenie i dekorowanie pierników to także okazja, aby zrobić coś wspólnie z bliskimi. Własnoręcznie wykonane domki czy choinki nie muszą być idealne. Najważniejsze są chęci i dobra zabawa. I chyba nie musimy podpowiadać, że w dekorowanie najlepiej zaangażować najmłodszych domowników?

Jak zrobić ozdoby z piernika?

Najważniejsze, czego potrzebujesz, to pierniki. Najlepsze i najzdrowsze będą te samodzielnie upieczone. Wypróbuj nasz przepis na bożonarodzeniowe pierniki – są idealne do zrobienia wszystkich ozdób: domku, choinek czy świeczników.

Aby zrobić domek czy inne ozdoby, które wymagają łączenia, najlepiej użyć lukru na bazie białek. Jest idealny do klejenia i stosunkowo szybko zastyga. Klejenie lukrem nie musi być dokładne – wyciekający lukier da dodatkowy element dekoracyjny i „efekt śniegu”. Elementy ozdób piernikowych (także domki) można również kleić za pomocą gorącego karmelu. To jednak zajęcie tylko dla dorosłych – trzeba bardzo uważać, aby nie poparzyć się karmelem (to wyjątkowo bolesne!). Karmel ma jedną ważną zaletę – zastyga niemal błyskawicznie.

Przy wspólnym dekorowaniu warto wykorzystać talenty domowników. Może ktoś marzy o zostaniu architektem? Niech zaprojektuje elementy domku! Najbardziej cierpliwi mogą kleić poszczególne elementy i zrobić precyzyjne dekoracje.

Cztery pomysły na dekoracje z piernika

Z pierniczków można zrobić nie tylko domek! Wypróbuj nasze pomysły na piernikowe dekoracje.

Ciasteczko z „witrażem”



Jak zrobić kolorowy, imitujący szkło, środek ciastka czy piernika? Wykorzystaj do tego pokruszone landrynki. Cukierki wsyp w dziurkę pod koniec pieczenia ciastek i poczekaj, aż się rozpuści. Wyjmij blaszkę z ciastkami i zostaw do ostudzenia. W ten sposób zrobisz także okienka w piernikowym domku. Okienka możesz zrobić także po upieczeniu ciastek. Wystarczy raz jeszcze włożyć je do piekarnika, wsypując kawałki landrynek do dziurek.

Najlepiej do robienia takich cukrowych „witraży” nadają się landrynki o jasnych kolorach.



Piernikowa choinka



To prosty sposób na efektowną, świąteczną dekorację. Potrzebujesz pierniczków w kształcie gwiazdek o różnych wielkościach oraz lukier. Układaj gwiazdki jedna na drugiej, sklejając je lukrem. Wypływający nadmiar białego lukru będzie wyglądał, niczym śnieg. Na czubku ciasteczkowej choinki umieść najmniejszą gwiazdkę. Taką choinkę możesz dodatkowo ozdobić lukrem i cukierkami.



Domek z piernika



Aby zrobić piernikowy domek, najpierw upiecz wszystkie elementy: ścianki i płaty dachu. Jeśli chcesz wyciąć okna i drzwi, najlepiej zrobić to zaraz po wyjęciu gorących kawałków z piekarnika. Aby zrobić „szklane” okna, skorzystaj z pomysłu na landrynkowe „witraże”. Ścianki z wyciętymi otworami włóż ponownie do piekarnika, a w okienka włóż kawałki landrynek.

Jak skleić domek z piernika? Są dwa sposoby: karmel i lukier. Klejenie karmelem jest szybsze, jednak powinni to robić tylko dorośli, bo gorącym karmelem łatwo się poparzyć. Klejenie lukrem wymaga więcej cierpliwości, szczególnie przy sklejeniu samych ścianek. Idealnie jeśli robią to przynajmniej dwie osoby: mogą trzymać ścianki wspólnie, aż lukier zastygnie.

Kiedy dekorować domek? Precyzyjne zdobienia najlepiej zrobić przed sklejeniem domku, kiedy poszczególne elementy możesz położyć na płasko. Można też dekorować sklejony domek, ale wówczas lukier może spływać (ma to swój urok, jeśli chcesz zrobić białe sople). Przy dekorowaniu domku można połączyć obie metody.

Do dekoracji oprócz lukru możesz wykorzystać kolorowe cukierki, żelki, orzechy, mak, mniejsze pierniczki.

Jeśli chcesz umieścić w domku światełka, pomyśl o tym od razu. Najlepiej w takiego domku nie przytwierdzać na stałe do podstawy.



Świecznik z piernika



Świecznik z piernika jest wyjątkową ozdobą świątecznego stołu. Aby go zrobić, upiecz dwie duże piernikowe gwiazdy. Po wyjęciu z piekarnika od razy w jednej wytnij dziurkę wielkości podgrzewacza (możesz do tego wykorzystać osłonkę podgrzewacza, bez wosku). Połącz obie gwiazdki lukrem lub karmelem i udekoruj.

Do dekoracji takiego świecznika warto wykorzystać aromatyczne gwiazdki anyżu lub goździki. Taka świeczka daje wyjątkowy aromat.Czytaj też:

