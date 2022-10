Kuchnia zero waste. Nie wiesz, co zrobić z wytłoczyn po soku z marchwi? Ugotuj jesienną zupę!

Wytłoczyny z marchwi (inaczej wytłoki czy wiórki), które zostają po robieniu soków, są dla wielu osób kłopotliwe. Szkoda ich wyrzucić – w końcu tyle się mówi o zero waste, czyli po prostu niemarnowaniu żywności. Każdy, kto choć raz robił domowy sok z marchwi, wie, że wytłoczyn z marchewek zostaje dużo. Pod żadnym pozorem ich nie wyrzucaj! Podpowiadamy przepis na danie błyskawiczne.

Jak zrobić zupę z wytłoczyn po soku marchewkowym?

Ta zupa jest zdrowa, pyszna, sycąca. W naszym przepisie, oprócz marchewki, są również wytłoczyny z selera. Sprawdzą się także te z korzenia pietruszki. Pamiętaj, że sztuka gotowania z resztek, albo inaczej kuchnia zero waste, stawia przede wszystkim na kreatywność. Nie masz dyni, która jest w przepisie? Zrób zupę stuprocentowo marchewkową!

Samą dynię – jeśli masz ochotę, możesz także przepuścić przez wyciskarkę do soku i wykorzystać do zupy jedynie wiórki. Jednak dodatek całej dyni do zupy, dodaje jej przyjemnej kremowości, więc zachęcamy, aby wypróbować tę wersję. Najmniej kłopotliwa dla niecierpliwych jest dynia Hokkaido – nie trzeba jej obierać ze skórki.

Jak doprawić zupę z marchewki?

Marchewka daje zupie charakterystyczną słodycz. My przełamujemy ją ostrością imbiru. Część dodajemy już przed samym miksowaniem zupy, aby ostrość imbiru była wyraźnie wyczuwalna. Jeśli lubisz pikantne potrawy, możesz dodać jeszcze szczyptę chili, lub dodać świeże ostre papryczki na pierwszym etapie – czyli przesmażania składników.

Taką zupę marchewkowo-dyniową możesz podawać z grzankami. Możesz posypać ją żółtym serem, szczypiorkiem lub kolendrą, prażonymi ziarnami słonecznika lub dyni, albo skropić olejem z pestek dyni.

Przepis: Jesienna zupa z wytłoków marchewkowych Kremowa zupa w duchu zero waste zrobiona z resztek po wyciskaniu soku z marchwi. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 8 Składniki wytłoczyny z 6-8 marchewek i połówki selera

pół małej dyni Hokkaido (lub innej)

łyżka tartego, świeżego imbiru

czerwona cebula

1-2 ząbki czosnku

sól

ok. 1 litr wody

2-3 łyżki oleju rzepakowego

mała śmietana 18 proc. (lub śmietanka roślinna - np. migdałowa lub owsiana) Sposób przygotowania Podsmaż składnikiNa dnie garnka rozgrzej olej. Wrzuć pokrojoną cebulę, czosnek i część imbiru. Smaż, aż cebula lekko się zeszkli. Dorzuć pokrojoną w kostkę dynię i wytłoki z marchwi i selera. Smaż wszystko razem, mieszaj, aby się nie przypaliło. Przygotuj zupeZalej składniki wodą (jej ilość zależy od konsystencji zupy, jaką chcesz uzyskać). Gotuj ok. 15 minut (dynia musi być miękka). Dopraw solą, dolej śmietankę i dodaj resztę świeżego imbiru. Zmiksuj na gładki krem. Podawaj z grzankami.

