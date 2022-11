Jak zrobić kruche ciasto na słodko? Idealne ciasto na tartę, spód sernika i kruche ciasteczka

Kruche ciasto na słodko może mieć wiele zastosowań. Zrobisz z niego kruche ciasteczka, pyszny spód do słodkich tart albo spód do tradycyjnego sernika czy seromakowca. Kluczem do udanego wypieku są odpowiednie proporcje i sposób wyrabiania ciasta.

Przepis na kruche ciasto, czyli zasada 3-2-1

3-2-1. Wystarczy zapamiętać i na zawsze masz w głowie przepis na kruche ciasto! Tę zasadę znajdziesz w każdej kulinarnej książce czy poradniku traktujących o kruchym cieście. O co chodzi? To po prostu idealne proporcje mąki, tłuszczu i cukru. Czyli: trzy porcje mąki, dwie porcje tłuszczu, jedna porcja cukru.

Dla przykładu (z takich proporcji zrobisz tartę albo blachę pysznych ciasteczek):

300 g mąki,

200 g masła,

100 g cukru pudru.

Ilość składników możesz dowolnie zwiększać, ważne, aby zachować proporcje (czyli np. może to być: 750 g mąki, 500 g tłuszczu, 250 g cukru).

Czy do kruchego ciasta trzeba dodać jajko?

Kruche ciasto nie potrzebuje jajka. Jednak dodatek samego żółtka sprawi, że będzie delikatniejsze. Możesz przyjąć zasadę, że na 300 g mąki wystarczy dodać 1 żółtko. Czy do kruchego ciasta można dodać całe jajko? Można, ale musisz mieć świadomość, że to sprawi, że ciasto będzie twardsze. Jeśli robisz kruche ciasteczka czy spód do kruchych tart, nie dodawaj białka – kruche ciasto z samym żółtkiem będzie dosłownie rozpływać się w ustach. Całe jajko obroni się wtedy, kiedy rzeczywiście zależy ci na twardszym cieście – możesz wypróbować tę opcję przy spodzie na sernik (ciasto pod ciężarem sera i tak nabierze wilgoci).

Kruche ciasto wyjdzie także wtedy, jeśli nie dodasz do niego jajka. Aby ułatwić sobie wyrabianie, możesz w zamian dodać odrobinę zimnej (to ważne!) wody, łyżkę kwaśnej śmietany albo łyżkę puree z dyni.

Jaki tłuszcz dodać do kruchego ciasta?

Zimny. To jest najważniejsza zasada przy tłuszczu do kruchego ciasta. Może to być masło, może być margaryna do pieczenia, może być olej kokosowy, ale zawsze to musi być schłodzony tłuszcz (czyli jeśli sięgasz po olej kokosowy, który łatwo się zamienia w postać płynną pod wpływem ciepła, musi być on całkiem zestalony).

Jaki cukier dodać do kruchego ciasta?

Najlepszy cukier do kruchych wypieków do cukier puder i warto tej zasady się trzymać. W ostateczności może to być drobny cukier do wypieków, ale przez to, że kruche ciasto wymaga jak najkrótszego wyrabiania, może się dobrze nie rozpuścić, co sprawi, że kryształki cukru będą niemiło chrupać między zębami.

Czy do słodkiego ciasta trzeba dodać sól?

Do słodkich ciast nie trzeba dodawać soli – wyjdą i bez tego. Jednak każdy cukiernik powie, że szczypta soli dodana do słodkiego ciasta podkręci i podbije jego smak. Podsumowując krótko: do kruchego ciasta warto dodać szczyptę soli.

Jak wyrabiać kruche ciasto?

Kruche ciasto nie znosi ciepła. To dlatego najważniejsza zasada przy wyrabianiu kruchego ciasta brzmi: jak najkrócej! Chodzi o to, aby tłuszcz nie topił się pod wpływem ciepła, szczególnie ciepła rąk, jeśli robisz to ręcznie. Jak to osiągnąć? Zimny i twardy tłuszcz posiekaj nożem z mąką i cukrem. Już to sprawi, że składniki częściowo się połączą. Dodaj żółtko lub zimną wodę i zagnieć ciasto możliwie szybko. Gotowe? Nie! Po zagnieceniu trzeba kruche ciasto schłodzić. Porcję ciasta zawiń dokładnie w folię spożywczą i włóż na minimum godzinę do lodówki. Dopiero po tym czasie rób z niego ciasteczka czy spody do tarty. Cały czas pamiętaj, że kruche ciasto nie lubi ogrzewania.

Jeśli masz metalowy wałek, albo wałek z możliwością wypełnienia zimną wodą, to jest to doskonała opcja przy kruchym cieście. Jeśli przygotowujesz tartę lub inne ciasto na kruchym spodzie, po przełożeniu na blachę, schłodź je ponownie w lodówce.

Przy rozwałkowywaniu kruche ciasto trzeba podsypywać mąką, ale rób to z umiarem, aby nie wchłaniało zbyt dużo mąki, bo będzie za twarde. Przy rozwałkowywaniu możesz też wykorzystać trik z papierem do pieczenia i po prostu rozwałkować ciasto położone między dwoma arkuszami takiego papieru.

W jakiej temperaturze piec kruche ciasto?

Idealna temperatura to 180-190 stopni Celsjusza. Pamiętaj, aby wkładać ciasto do już nagrzanego do odpowiedniej temperatury piekarnika. Długość pieczenia zależy z kolei od wielkości ciasta. Drobne kruche ciasteczka będą gotowe w ok. 15 minut, ale spód do tarty czy sernika będzie potrzebował ok. 25 minut przy opcji grzania góra-dół. Ważne: jeśli pieczesz spód do tarty lub innego ciasta, nie wyciągaj go z formy, nim nie ostygnie. Gorące kruche ciasto jest bardzo delikatne i łatwo je połamać.

Jak upiec kruche ciasto na tartę?

Kruche ciasto podczas pieczenia będzie się wybrzuszać i falować. A przecież spód do tarty powinien być idealnie płaski. Są na to sposoby. Po pierwsze ponakłuwaj widelcem ciasto wyłożone w foremce. Dziurki będą odprowadzać powietrze. Po drugie – użyj obciążnika. Można wykorzystać specjalne kulki do pieczenia tart (zwykle ceramiczne) albo wykorzystać to, co masz w kuchni, czyli np. ziarna fasoli albo ryż. Wtedy wyłóż ciasto folią aluminiową lub papierem do pieczenia i wysyp ziarna. Piecz tak ok. 10-15 minut. Usuń obciążenie i dopiecz tartę.

RADA: Fasolkę czy ryż przeznaczone do pieczenia tart można wykorzystywać wielokrotnie.

Jak upiec kruchy spód do sernika?

Kruchy spód do sernika można najpierw odrobinę podpiec (wtedy koniecznie pamiętaj o dziurkach lub obciążeniu), szczególnie jeśli robisz sernik, który nie wymaga długiego pieczenia sam w sobie. Przy dużym obciążeniu i grubszym spodzie może się po prostu okazać, że ciasto będzie surowe w środku. Tu jednak nie ma złotej zasady i wiele przepisów na serniki każe od razu zalać surowe ciasto masą serową. W tym przypadku najlepiej trzymać się wypróbowanych przepisów.

Jak upiec kruche ciasteczka?

Kruche ciasteczka pieką się dosłownie w kilkanaście minut. Ważne, aby nie rozwałkowywać ciasta bardzo grubo, bo wtedy będą potrzebowały dłuższego pieczenia. Ciasteczka tuż po upieczeniu są bardzo kruche, daj im dobrze ostygnąć, wtedy nie będą się łamać.

Czy można zrobić kruche ciasto bezglutenowe?

Do kruchego ciasta można dodać mąki bezglutenowe. Można do tego wykorzystać mieszanki takich mąk (przeznaczone do wypieków) lub skomponować własną mieszankę. Przy 300 gramach może to być np. 125 g mąki owsianej, 125 g mąki migdałowej i 50 g skrobi ziemniaczanej.

Jak zrobić kruche ciasto wegańskie?

Nie ma nic prostszego: wystarczy pominąć jaja czy dodatek masła. Wykorzystaj roślinne margaryny do pieczenia albo olej kokosowy. Zamiast jaj dodaj zimną wodę, łyżkę śmietanki wegańskiej albo łyżkę puree z dyni.

Jak zrobić smakowe kruche ciasto?

Ciasto kruche lubi dodatki: to może być kakao, mak, wiórki kokosowe, orzechy czy skórka z cytrusów. Do kruchego ciasta można dodać cynamon albo przyprawę do piernika. WAŻNE: jeśli dodajesz kakao, dodaj do ciasta odpowiednio mniej mąki, bo inaczej ciasto wyjdzie zbyt twarde.

Jak przechowywać kruche ciasto?

Surowe kruche ciasto możesz zamrozić. To dobry sposób, aby zbierać resztki np. z obcinania brzegów tart. Zrób z nich kulkę, zawiń szczelnie i schowaj do zamrażarki. Kiedy ciasta nazbiera się więcej, możesz po rozmrożeniu zrobić z niego kolejną tartę albo kruche ciasteczka. Kulę mrożonego ciasta możesz też zetrzeć na tarce, aby zrobić kruszonkę – np. do ciasta czy crumble ze śliwkami.

Same kruche wypieki (szczególnie ciastka) są bardzo trwałe. Oczywiście, jeśli to sernik czy tarta z kremem śmietanowym, czas na zjedzenie się błyskawicznie skraca, ze względu na mniej trwałe dodatki. Jeśli jednak mowa o samych spodach do tart (możesz sobie je przygotować wcześniej lub na zapas) albo kruchych ciasteczkach, to przechowywane w suchym i chłodniejszym miejscu będą dobre nawet przez kilka tygodni.

