Wegańskie święta. Najlepsze przepisy na rybne dania... bez ryby

Karp smażony, ryba w galarecie, ryba po grecku czy śledzie przyrządzane na dziesiątki sposobów. Wiele osób nie wyobraża sobie tradycyjnej Wigilii bez rybnych potraw. Będąc na wegańskiej diecie, wcale nie trzeba z nich rezygnować! Roślinne odpowiedniki tych potraw są zaskakująco pyszne i... rybne w smaku.

Seleryba, czyli klasyk wegańskich świąt

Wiele osób uważa, że ktoś, kto wymyślił, żeby zrobić fałszywą rybę z selera, powinien dostać kulinarnego Nobla. Tym bardziej że zrobienie seleryby jest naprawdę proste. Sekretem rybnego smaku są arkusze wodorostów nori – dokładnie tych samych, jakie wykorzystuje się do robienia sushi. Żeby zrobić selerybę, potrzebujesz: selera, arkuszy nori, sosu sojowego, bulionu warzywnego, soli, pieprzu, oleju do smażenia, mąki i mleka roślinnego do panierowania.

Jak przygotować selerybę? Selera przekrój na pół i każdą z połówek pokrój na plastry grubości 7-10 mm. Ugotuj je w bulionie warzywnym razem z dwoma arkuszami nori. Bulion dopraw sosem sojowym. Kawałki selera powinny być miękkie, ale nie rozpadające się. Ugotowane kawałki selera dopraw solą, pieprzem i owijaj w paski arkuszy nori. Następnie maczaj w mleku, panieruj w mące i smaż na złoto na rozgrzanym oleju. Tak usmażone kawałki selera można podawać od razu, na gorąco (dokładnie tak, jak np. smażonego karpia) albo zajadać się nimi na zimno. Seleryba może być także użyta do innych dań – np. wegańskiej ryby po grecku.

Seleryba po grecku

Ryba po grecku to danie, bez którego w wielu domach po prostu nie ma świąt. W wegańskiej wersji rybę udaje tu właśnie seleryba. Ukryta między warzywami doprawionymi przecierem pomidorowym zwiedzie niejedną babcię i niejednego wujka, którzy będą zgadywać, jaka ryba jest w potrawie, szczególnie, że kawałki nori znakomicie udają rybią skórkę.

Wegańską rybę po grecku robi się dokładnie tak, jak tę tradycyjną, tyle, że zamiast ryby dodaje się selerybę. Dokładne przepisy na selerybę po grecku znajdziesz na wielu wegańskich blogach kulinarnych, np. u Marty Dymek na blogu Jadłonomia.

Boczniaki zamiast śledzi

Boczniaki doskonale nadają się do przyrządzania dokładnie tak samo, jak tradycyjne śledzie. Idealnie sprawdzą się w zalewach octowych i w oleju. Bardzo dobry podstawowy przepis na śledzie z boczniaków podaje na swoim blogu Olga Smile.

Tu znowu sekretem są glony, które nadadzą grzybom morskiego smaku i zapachu – możesz użyć arkuszy nori, ale tu doskonale sprawdzą się suszone glony wakame, z którymi należy ugotować boczniaki. Przy robieniu boczniaków w ten sposób, zawsze warto dać im czas. Powinny leżeć w lodówce minimum 24 godziny, ale idealnie, jeśli zrobisz je 2-3 dni przed podaniem, aby wszystkie smaki dobrze się przegryzły.

Marchewka, która udaje wędzonego łososia

Wydaje się, że to szalony pomysł, ale przygotowana w zalewie z glonów i doprawiona wędzoną papryką marchewka smakuje po prostu znakomicie. Jest świetną przekąską, dodatkiem do sałatek czy kanapek. Aby przyrządzić marchewkę o smaku ryby, znowu trzeba użyć glonów. Najpierw gotuje się paski marchewki z glonami i przyprawami, a potem marynuje przez noc w zalewie z oleju, sosu sojowego, wędzonej papryki, octu, czosnku oraz glonów lub wody z gotowania marchewki. Bardzo dobry przepis na taką marchewkę podaje Paweł Ochman na blogu Weganon.

