Jak zrobić kawę z wanilią? Proste sposoby na aromatyczną kawę waniliową

Wanilia to bez wątpienia jedna z najbardziej wyjątkowych przypraw. Ceniona nie tylko ze względu na smak i aromat, ale i swoje właściwości. Wanilia wykazuje działanie przeciwbólowe, lekko uspokajające, pomaga regulować wydzielanie enzymów trawiennych i hamuje ochotę na słodycze. Warto dodać, że jest też uznawana za afrodyzjak.

Jak zrobić czarną kawę z wanilią?

Idealny do zrobienia czarnej waniliowej kawy jest ekspres przelewowy. Włóż do dzbanka przekrojoną na pół laskę wanilii, a kawa nabierze intensywnego aromatu. Możesz też dodać do kawy odrobinę dobrej jakości ekstraktu z prawdziwej wanilii.

Kawę waniliową można też zrobić używając cukru waniliowego, ale to opcja tylko dla tych, którzy słodzą kawę. Najlepiej użyć cukru aromatyzowanego prawdziwą wanilią. W wersji najprostszej (ale niekoniecznie najzdrowszej) dodaj do kawy gotowy syrop waniliowy.

Jak zrobić białą kawę z wanilią?

Jeśli pijesz kawę mlekiem, to w niewielkim garnku podgrzej (ale nie zagotuj) mleko z ziarenkami wyskrobanymi z laski wanilii. Możesz też na chwilę wrzucić do mleka przeciętą laskę wanilii, aby uzyskać jak najwięcej smaku. Tak przygotowane mleko dodaj do kawy.

Jeśli nie masz czasu na takie przygotowywanie mleka, możesz skorzystać z mleka smakowego. W marketach dostępne są mleka waniliowe zarówno krowie, jak i roślinne.

Jaka kawa waniliowa jest najzdrowsza?

Kawa ma wiele właściwości zdrowotnych i pita z umiarem (2-3 filiżanki dziennie) przynosi organizmowi wiele korzyści – obniża stres, pomaga regulować poziom cukru, dodaje energii i zawiera cenne antyoksydanty. To, co sprawia, że kawa może przynieść więcej szkody, niż pożytku, to kaloryczne i słodkie dodatki, przede wszystkim gotowe syropy czy słodzone mleka smakowe.

Zdecydowanie najzdrowszą wersją kawy waniliowej będzie czarna kawa z dodatkiem prawdziwej wanilii, ewentualnie kawa z roślinnym niesłodzonym mlekiem gotowanym z wanilią.

