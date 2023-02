Jak zrobić pyszne gniazdka? Przepis na pączki hiszpańskie

Aby zrobić gniazdka czy inaczej – pączki hiszpańskie – potrzebne jest ciasto parzone. Z ciasta parzonego robi się także ptysie, eklerki czy karpatkę.

Co to jest ciasto parzone?

To jedno z podstawowych ciast, które musi znać każdy cukiernik. Ciasto parzone, mówiąc najprościej, przygotowuje się poprzez zaparzanie mąki gorącą mieszaniną wody i tłuszczu.

Jak zrobić idealne gniazdka?

Do robienia gniazdek potrzebna jest przede wszystkim końcówka cukiernicza (tylka) do wyciskania kremów – takie końcówki można kupić nawet w zwykłych marketach, w zestawach ich ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych. Nie trzeba mieć specjalnego rękawa – można wykorzystać zwykły woreczek foliowy, obciąć róg i umieścić w nim tylkę.

Aby móc sprawnie umieścić surowe gniazdo na rozgrzanym oleju, trzeba je kłaść razem z papierem – dlatego koniecznie wyciskaj pączki hiszpańskie na papier do pieczena. Możesz od razu pociąć papier na równe kwadraty. Gniazda kładź na rozgrzany tłuszcz papierem do góry (papier po chwili powinien łatwo odejść). Gniazda smaży się zwykle ok. 4 minuty (z obu stron).

Po usmażeniu gniazdka trzeba odsączyć z tłuszczu na ręczniku papierowym.

Jak podawać gniazda?

Pączki hiszpańskie podaje się obficie posypane cukrem pudrem albo polane lukrem. Lukier można przyrządzić samemu, wystarczy szklanka cukru pudru i kilka łyżek gorącej wody (ilość zależy od tego, jak gęsty lukier chcesz uzyskać). Lukier można zrobić również dodając do cukru pudru sok z cytryny. Gniazdka można także polewać czekoladą, dekorować orzechami lub posypkami.

Z podanego przepisu wychodzi ok. 20 gniazdek.

Przepis: Gniazdka (pączki hiszpańskie) Smażone na głębokim tłuszczu gniazda z ciasta parzonego. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 20 Składniki 100 g masła

250 ml wody

szczypta soli

200 g mąki pszennej

4-5 jajek

Dodatkowo: olej rzepakowy do smażenia, cukier puder lub lukier do podania Sposób przygotowania Zrób ciasto parzoneW garnku zagotuj wodę z masłem i szczyptą soli. Zdejmij na chwilę z ognia i dodaj przesianą mąkę pszenną. Mieszaj energicznie drewnianą łyżką, postaw na ogniu i gotuj chwilę, ciągle mieszając, aż ciasto zacznie odchodzić od brzegów garnka. Zostaw ciasto do ostudzenia. Dodaj jajkaDo ostudzonego ciasta dodawaj jajka, mieszając całość dokładnie. Dodaj 4 większe lub 5 małych jaj. W rondlu podgrzej olej do smażenia (do temperatury ok. 170-180 st. Celsjusza). Smaż gniazdaCiasto przełóż do rękawa cukierniczego lub worka z końcówką cukierniczą (tylką) w kształcie gwiazdki (im szersza, tym lepiej). Wyciskaj na papier do pieczenia tworząc okrągłe gniazda. Gniazda kładź na rozgrzany olej razem z papierem (papierem do góry, po chwili powinien łatwo odejść). Smaż na złoto z obu stron. Podawaj posypane cukrem pudrem lub polane lukrem.

