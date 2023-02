Najlepsze przepisy na tłusty czwartek. 7 pysznych receptur!

Tłusty czwartek to wesołe święto, które pod różnymi postaciami obchodzi się w całej Europie. Jest to święto ruchome, związane z kalendarzem chrześcijańskim. W Wielkiej Brytanii i we Francji obchodzone jest we wtorek, dzień przed Środą Popielcową, pod nazwą pankake tuesday (Wlk. Brytania) i mardi gras (Francja). W tym dniu Anglicy i Francuzi jedzą nie tylko pączki, ale również inne słodycze, a także naleśniki pod wszelkimi postaciami.

Kiedy obchodzimy tłusty czwartek?

W Polsce tłusty czwartek obchodzimy tydzień przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Jedząc puszyste ciastka i słodkie przysmaki z kruchego ciasta posypane cukrem pudrem, świętujemy zakończenie karnawału i przygotowujemy się na nadejście Wielkiego Postu, wyjątkowego okresu przed Wielkanocą.

W tłusty czwartek jemy pączki. Skąd wziął się ten zwyczaj?

W Polsce zwyczaj jedzenia pączków liczy już stulecia – w XVI wieku na dworach zaczęto smażyć słodkie pączki. Zwyczaj ten przywędrował do nas z Francji. Wcześniej popularne były pączki z ciasta chlebowego, które podawano z mięsem w postaci wytrawnej. Smażone pączki były bardzo ciężkostrawnym przysmakiem, dlatego spożywano je, obficie popijając alkoholem. Później popularność zyskały słodkie przysmaki, dużo lżejsze i smaczniejsze, które z biegiem czasu trafiły również pod strzechy. Dziś wielu z nas nie wyobraża sobie tłustego czwartku bez zjedzenia choćby jednego pączka.

Najlepsze przepisy na tłusty czwartek

W tłusty czwartek możemy bez wyrzutów sumienia sięgać po słodkie wypieki. Tradycyjne pączki smażone są w głębokim tłuszczu i podawane z konfiturą różaną lub powidłami. Możemy jednak je przygotować w wielu innych wersjach, m.in. z serem, czekoladą lub z ciasta parzonego.

Przepis: Pączki domowe Pączki smażone na oleju – idealne na Tłusty Czwartek. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Składniki 500 g mąki pszennej

250 ml ciepłego mleka

50 g świeżych drożdży

5-6 żółtek

75 g cukru

2 łyżki spirytusu

70 g masła

szczypta soli

olej rzepakowy do smażenia

Dodatkowo: marmolada lub dżem do nadziania pączków, cukier puder i woda na lukier lub cukier puder do posypania Sposób przygotowania Uszykuj składniki, zrób zaczynMąkę przesiej przez sito. Z części mąki, mleka, łyżki cukru i drożdży zrób zaczyn i odstaw, aby zaczął pracować (dodaj tyle mąki, aby zaczyn miał konsystencję gęstej śmietany). Żółtka ubij lub utrzyj z cukrem na gładką, jasną i puszystą masę. Masło rozpuść i zostaw do ostudzenia. Wymieszaj składnikiDo mąki dodaj szczyptę soli, zaczyn drożdżowy, spirytus i żółtka z cukrem. Wyrób ciasto (jeśli masz mikser – użyj haka). Stopniowo dodawaj ostudzone masło i wyrabiaj ciasto, aż masło się z nim połączy. Przykryj ciasto i odstaw na ok. godzinę do wyrośnięcia (najlepiej w naczyniu wysmarowanym odrobiną oleju). Usmaż pączkiPodziel ciasto na 12 większych lub 20 mniejszych części. Uformuj kulki. Odstaw na ok. 20-30 minut do wyrośnięcia. Rozgrzej olej w szerokim rondlu lub garnku. Kładź pączki na gorący olej (wyrośniętą stroną do dołu) i smaż po 3-4 minuty z każdej strony. Po wyjęciu odsącz na ręczniku papierowym. Nadziej i udekoruj pączkiNadziewaj gorące pączki szprycą wypełnioną dżemem lub marmoladą. Polej lukrem (zrobionym z cukru pudru i odrobiny ciepłej wody) lub posyp cukrem pudrem.

Przepis: Gniazdka (pączki hiszpańskie) Smażone na głębokim tłuszczu gniazda z ciasta parzonego. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 20 Składniki 100 g masła

250 ml wody

szczypta soli

200 g mąki pszennej

4-5 jajek

Dodatkowo: olej rzepakowy do smażenia, cukier puder lub lukier do podania Sposób przygotowania Zrób ciasto parzoneW garnku zagotuj wodę z masłem i szczyptą soli. Zdejmij na chwilę z ognia i dodaj przesianą mąkę pszenną. Mieszaj energicznie drewnianą łyżką, postaw na ogniu i gotuj chwilę, ciągle mieszając, aż ciasto zacznie odchodzić od brzegów garnka. Zostaw ciasto do ostudzenia. Dodaj jajkaDo ostudzonego ciasta dodawaj jajka, mieszając całość dokładnie. Dodaj 4 większe lub 5 małych jaj. W rondlu podgrzej olej do smażenia (do temperatury ok. 170-180 st. Celsjusza). Smaż gniazdaCiasto przełóż do rękawa cukierniczego lub worka z końcówką cukierniczą (tylką) w kształcie gwiazdki (im szersza, tym lepiej). Wyciskaj na papier do pieczenia tworząc okrągłe gniazda. Gniazda kładź na rozgrzany olej razem z papierem (papierem do góry, po chwili powinien łatwo odejść). Smaż na złoto z obu stron. Podawaj posypane cukrem pudrem lub polane lukrem.

Przepis: Pączki serowe i oponki serowe Z jedno ciasta zrobisz dwa przysmaki karnawałowe. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 20 Składniki 500 g twarogu mielonego (może być z wiaderka)

500 g mąki tortowej

4 żółtka jajek

1/3 szklanki drobnego cukru

4 łyżki maślanki (lub jogurtu naturalnego)

płaska łyżeczka sody

płaska łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki spirytusu

Dodatkowo: olej rzepakowy do smażenia, cukier puder do posypania Sposób przygotowania Zrób ciastoŻółtka ubij z cukrem (przy pomocy miksera) na jasną i puszystą masę. Dodaj twaróg, maślankę, spirytus i wymieszaj na gładką masę. Mąkę przesiej z sodą i proszkiem do pieczenia, dodaj do masy serowej i wymieszaj. Ciasto będzie gęste i lekko klejące. Rób oponki i kulki seroweJeśli chcesz zrobić oponki: rozwałkuj ciasto (grubość ok. 1 cm) na oprószonym mąką stole. Wycinaj kółka (szklanką lub foremką) i w każdym rób mniejszą dziurkę (kieliszkiem lub foremką). rnZ małych krążków (po dziurkach) powstaną minipączki. Ale możesz zrobić też same kulki: nabieraj ciasto łyżką stołową (mniej więcej pół łyżki) i formuj kulki. Smaż oponki i kulki seroweOlej rozgrzej do temperatury 170-180 stopni Celsjusza. Kładź oponki lub kulki na rozgrzany olej i smaż z obu stron na złoto. Podawaj posypane cukrem pudrem.

Tłusty czwartek w wersji fit. Jak zrobić pączki pieczone?

Osoby dbające o linię mogą przygotować domowe pączki w wersji fit. Zawierają one mniej tłuszczu i mają mniej kalorii niż tradycyjne pączki. Są pieczone, a nie smażone, dlatego też dużo lżejsze i nie tak ciężkostrawne. W smaku mogą przypominać słodkie bułeczki. Przy pomocy rękawa cukierniczego lub szprycy można je nadziać ulubioną konfiturą lub domowymi powidłami, dzięki czemu nie będą też tak słodkie jak te pączki, ktore mają marmoladę.

Przepis: Pieczone pączki FIT Pączki bez smażenia na głębokim tłuszczu, idealne dla osób dbających o linię. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 40 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 50 g drożdży

1 szklanka mleka

2 łyżki cukru + 1 łyżeczka cukru

2,5 szklanki mąki

ok. 30 g masła

1 jajko

szczypta soli

ulubiony dżem lub konfitura do nadziewania

cukier puder do posypania Sposób przygotowania Przygotuj składnikiDrożdże rozkrusz i wymieszaj z mlekiem (w temperaturze pokojowej) i łyżeczką cukru, Odstaw na co najmniej kilkanaście minut w ciepłe miejsce, aż drożdże zaczną pracować. Masło rozpuść. Zrób ciastoMąkę, cukier, jajko, roztopione (ale przestudzone masło), zaczyn drożdżowy i szczyptę soli wymieszaj w misce. Wyrób ciasto (jeśli się za bardzo klei, zwilż ręce zimną wodą lub podsyp ciasto odrobiną mąki). Przykryj ciasto ściereczką i odstaw na godzinę, aby dobrze wyrosło. Piecz pączkiRozgrzej piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Ciasto zagnieć, rozwałkuj na grubość ok. 1,5 cm. Szklanką lub foremką wykrawaj okrągłe pączki. Ułóż je na blasze i odstaw na 20-30 minut, żeby dobrze wyrosły. Piecz 15-18 minut, aż będą rumiane. Nadziewaj pączkiGotowe pączki nakłuwaj nożem i nadziewaj szprycą wypełnioną dżemem lub innym nadzieniem. Pączki możesz też przekroić jak bułeczki i posmarować nadzieniem. Posyp z wierzchu cukrem pudrem.

Faworki i róże karnawałowe na tłusty czwartek

W tłusty czwartek możemy również świętować zbliżające się nadejście wiosny, jedząc faworki oraz róże karnawałowe – pyszne kruche ciastka z marmoladą lub cukrem pudrem. Można je szybko przygotować w domu i zaskoczyć swoich gości nietypowymi przysmakami. Sprawdź, jak je zrobić!

Przepis: Pieczone róże karnawałowe Ani Starmach Róże karnawałowe to pyszny i lekki deser przygotowywany z kruchego ciasta. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 200 g mąki krupczatki

200 g mąki tortowej

200 g masła

3 żółtka

3 łyżki kwaśnej śmietany

łyżeczka proszku do pieczenia

konfitura z róży

szczypta cynamonu

laska wanilii

cukier puder do posypania Sposób przygotowania Zanieć kruche ciastoWymieszaj wszystkie składniki ciasta, uformuj z nich kulkę i schowaj do lodówki. Przygotuj krążki z ciastaPo godzinie rozwałkuj ciasto, wycinaj z niego większe i mniejsze kółka i ponacinaj ich brzegi. Następnie połóż mniejsze kółka na środkach większych kółek, aby zlepić dwie warstwy. Dodaj konfituręNa środek nałóż łyżeczkę wybranej konfitury, a brzegi ciasta posmaruj rozbełtanym jajem. Włóż do piekarnikaPiecz przez około 25 minut w temperaturze 180℃. Po wystudzeniu możesz też posypać róże cukrem pudrem.

Przepis: Pulchne chrupiące faworki z dodatkiem ziemniaków Pulchne chrupiące faworki z dodatkiem ziemniaków Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g ugotowanych ziemniaków

1/2 szkl mąki

1 jajko

sól

1 łyżeczka przyprawy do ziemniaków

olej do głębokiego smażenia Sposób przygotowania Przygotuj ziemniakiZimne ziemniaki przepuścić przez maszynkę lub dokładnie ugnieść tłuczkiem. Dodać przyprawę, mąkę i żółtko. Połączyć wszystko razem, ale dokładnie nie zagniatać. Zagnieć i rozwałkuj ciastoBiałko ubić z solą, dodać do ciasta i zagnieść gładkie ciasto. Wałkować na grubość 3-4 milimetry. Kroić w paski 2 cm szerokie i 10-15 cm długie. Zrobić nacięcie na środku i przewinąć. Usmaż faworkiSmażyć na rozgrzanym oleju do lekkiego zbrązowienia.Wykładać na ręcznik papierowy i od razu podawać.

Przepis: Faworki w wersji fit Faworki w wersji fit zawierają dużo mniej kalorii niż tradycyjne faworki. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 godz. Czas gotowania 10 godz. Liczba porcji 1 Składniki 1,5 szklanki mąki

kilka kropli aromatu waniliowego

1 żółtko

szczypta soli

0,5 szklanki jogurtu greckiego 0 procent

1,5 łyżki eryrtrolu

cukier puder do posypania Sposób przygotowania Wyrób ciastoDo miski przełożyć wszystkie składniki i wyrobić elastyczne ciasto. Można to zrobić za pomocą robota kuchennego lub ręcznie. Przygotuj faworkiNastępnie ciasto należy rozwałkować możliwie cienko i pokroić radełkiem na prostokąty (około 3 cm szerokości i 10 cm długości). W środku każdego kawałka zrobić małą dziurkę i przewlec przez nią jeden koniec prostokąta. Piecz 10 minutPiec przez 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, z termoobiegiem. Faworki powinny mieć lekko złoty kolor. Gotowe można oprószyć odrobiną cukru pudru.

Czytaj też:

Po co dodaje się spirytus do pączków? Ekspert wyjaśnia