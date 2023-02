Szybka i prosta sałatka śledziowa. Przepis na sałatkę ze śledzi, ziemniaków i jabłek

O sałatkach śledziowych z pewnością można by było napisać osobną książkę kucharską. Śledziowe filety są wdzięcznym dodatkiem przede wszystkim do sałatek na bazie ziemniaków i takie danie my dziś proponujemy.

Jak zrobić sałatkę ze śledzi?

Jeśli nie masz ugotowanych ziemniaków, to jest to najdłuższa część przygotowania sałatki ze śledzi, ziemniaków i jabłek. Jeśli masz ugotowane ziemniaki – zrobienie sałatki zajmie ci dosłownie 10 minut. Sekretem są proste składniki i musztardowy sos, który nada sałatce charakteru.

RADA: Jeśli nie przygotowujesz sałatki na ostatnią chwilę, to warto marynować śledzie w sosie musztardowym nawet kilkanaście godzin (można je przygotować dzień wcześniej, albo nawet kilka godzin przed podaniem). Dzięki temu smaki się przegryzą, a śledzie nabiorą ostrości i delikatnej słodyczy.

Sałatka ze śledzi – co jeszcze można do niej dodać?

Podstawowy przepis na sałatkę ze śledzi, ziemniaków i jabłek jest o tyle wdzięczny, że można z nim eksperymentować i dodawać własne, ulubione składniki. W tym zestawie sprawdzą się np. marynowane grzybki, ogórki konserwowe, gotowane lub pieczone buraki, jajka ugotowane na twardo, kawałki awokado. Sałatkę można podawać udekorowaną pietruszką, koperkiem albo rzeżuchą (ta wersja idealnie podkręci smak dania).

Jak podawać sałatkę ze śledzi?

Sałatka śledziowa jest samodzielnym daniem, ale mimo obecności ziemniaków – jeśli lubisz, można ją podawać także z pieczywem. Doskonale sprawdzi się jako lekkie danie na przyjęcia czy na domową kolację.

Przepis: Prosta sałatka ze śledzi Sałatka ze śledzi, ziemniaków i jabłek Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 6 ugotowanych średnich ziemniaków

4 płaty śledziowe

1 jabłko (szara reneta lub champion)

1 czerwona cebula

2 łyżki musztardy

2 łyżki oliwy

łyżeczka miodu, sól, kolorowy pieprz

liście rukoli do dekoracji Sposób przygotowania Pokrój składniki, uszykuj sosZiemniaki, śledzie, cebulę, jabłko pokrój na mniejsze kawałki. Musztardę, olej, miód i sól wymieszaj. Zrób sałatkęŚledzie wymieszaj z musztardowym sosem. Dodaj ziemniaki, jabłko, cebulę. Udekoruj rukolą, przypraw świeżo mielonym kolorowym pieprzem.

