Śledzie w pomidorach. Przepis na smaczne postne danie

Śledzie są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Wspierają pracę układu krwionośnego, nerwowego i oddechowego, spowalniają procesy starzenia się organizmu, pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu, poprawiają kondycję skóry, działają przeciwzapalnie, mają też korzystny wpływ na wzrok. Co ważne, ten gatunek ryb kumuluje w sobie mniej metali ciężkich niż inne gatunki. Dlatego częściej powinniśmy delektować się właśnie ich smakiem.

Śledzie to źródło witamin i składników mineralnych

Śledzie to doskonałe źródło witamin D, A i E oraz z grupy B. Zawierają też wiele cennych składników mineralnych: żelazo, cynk, miedź, fosfor i jod. Znajdziemy w nich również cenne dla zdrowia kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Śledzie są również bardzo dobrym źródłem białka – w 100 gram tej ryby jest go aż 17,9 grama.

Ile kalorii mają śledzie? To zależy

Kaloryczność śledzi zależy w dużej mierze od sposobu ich przyrządzenia. Najwięcej kalorii mają śledzie smażone oraz te przyrządzone w oleju. 100 g świeżego śledzia to 160 kcal. W przypadku ryby w oleju kaloryczność zwiększa się nawet do 300 kcal. Mniej kaloryczne są natomiast śledzie w pomidorach (ok. 219 kcal). Jeśli więc dbasz o zdrowie i linię, wypróbuj sprawdzony przepis na śledzie w pomidorach.

Przepis: Śledź w pomidorach Śledź w pomidorach Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 5 Składniki 500g śledzi solonych

2 średnie cebule

4 łyżki oleju

łyżka octu

łyżeczka cukru, pieprz, sól

2 ziarenka ziela angielskiego i 1 listek laurowy

słoiczek koncentratu pomidorowego Sposób przygotowania Przygotuj śledzieŚledzie pokroj w grubszą kostkę. Przygotuj sosDo rondelka wlej olej, wrzuć cebulę i dodaj koncentrat pomidorowy. Jeśli będzie za gęsty można dodać troszeczkę przegotowanej wody i trochę podgotować. Na końcu dodaj sól, pieprz do smaku, ocet i listek laurowy oraz ziele angielskie. Odstaw do wystygnięcia. Podaj śledziePo wystygnięciu zalej śledzie sosem pomidorowym i odstaw na 10 minut do lodówki. Podawaj z pieczywem.

