To prawdopodobnie najlepszy sposób na zagęszczenie zupy krem. Potrzebujesz ziemniaki, cebulę i białe wino

Zupy kremy to miksowane na gładko zupy, głównie na bazie warzyw, ale nie tylko. Często problemem jest konsystencja: zupa krem powinna być gęsta. Podpowiadamy sposób, który nie tylko dodaje kremowości i zagęszcza zupę, ale też podkreśla jej smak.

Jak zagęścić zupę ziemniakami?

Ten sposób wymaga nieco zachodu, ale naprawdę warto. Potrzebne są:

ziemniaki (zwykle wystarczą 2-3 sztuki),

mała cebula,

białe wytrawne wino,

odrobina oliwy, sól i pieprz.

Ziemniaki i cebulę trzeba pokroić w plasterki. Na rozgrzaną na patelni oliwę najpierw wrzucić cebulkę, a kiedy się zeszkli, dodać ziemniaki. Smażyć, aż ziemniaki lekko się zaczną rumienić (trzeba uważać, żeby nie przypalić cebuli), doprawić solą i pieprzem. Wtedy należy zacząć podlewać ziemniaki białym winem i dusić do miękkości (wino powinno całkiem odparować). Zwykle trwa to ok. 20 minut.

Tak przygotowane ziemniaki należy dodać do zupy i zmiksować na gładki krem. RADA: w zależności od rodzaju zupy, możesz też dodać do ziemniaków inne przyprawy, np. czosnek albo wędzoną paprykę.

Jakie zupy można zagęścić ziemniakami?

To jeden z najbardziej wszechstronnych sposób zagęszczania i pasuje niemal do każdej kremowej zupy. Możesz zagęścić ziemniakami m.in.:

krem z białych warzyw,

krem z pieczarek lub grzybów leśnych,

krem ze szpinaku,

krem z brokułów,

krem z dyni,

krem z pokrzyw,

krem z marchewki.

Tak przygotowane ziemniaki mogą być też bazą doskonałej kremowej zupy ziemniaczanej – wystarczy dodać je do gotowego bulionu (mięsnego lub warzywnego) i zmiksować na gładko.

