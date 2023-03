Najlepsze pieczone ziemniaki, kremowe zupy, sałatka. Oto 5 sprawdzonych przepisów na potrawy z ziemniaków

Ziemniaki sprzedawane na wagę można kupić nawet za mniej, niż dwa złote za kilogram (ceny z marca 2023). Zwykle nie kosztują więcej, niż 4 złote za kilo (cena zależy od odmiany i miejsca, w którym kupujemy). To oznacza, że obiad z ziemniaków dla całej rodziny można przygotować, mieszcząc się nawet w 10 zł.

Co zrobić z ziemniaków? Sprawdzone przepisy

Kremowe zupy z nietypowymi dodatkami, prosta sałatka, najbardziej efektowne ziemniaki Hasselback i na koniec ziemniaczany klasyk w zdrowej wersji. Jeśli nie wiesz, co zrobić z ziemniaków, wypróbuj nasze sprawdzone przepisy.

Ziemniaki Hasselback

Klasyk rodem ze Skandynawii, czyli słynne ziemniaki Hasselback. Choć to danie proste, to jest niezwykle efektowne. Upieczone z charakterystycznymi nacięciami ziemniaki mogą być podane jako danie główne, ale świetnie sprawdzą się też jako dodatek do warzyw, mięs czy ryb. PRZEPIS NA ZIEMNIAKI HASSELBACK.



Zupa ziemniaczana z czosnkiem

Zupa ziemniaczana to jedna z najprostszych i jednocześnie najbardziej sycących zup. Do tego jest tania, bo tak naprawdę nie wymaga żadnych skomplikowanych składników. W naszym przepisie sekretem smaku jest dodatek czosnku w dwóch postaciach – świeżego i pieczonego. PRZEPIS NA ZUPĘ ZIEMNIACZANĄ Z CZOSNKIEM.



Sałatka ziemniaczana



Sałatka ziemniaczana sałatce ziemniaczanej nierówna. Może być bombą kaloryczną, a może być lekkim posiłkiem lub dodatkiem do obiadu. Wypróbuj przepis na sałatkę ziemniaczaną w wersji fit – porcja sałatki z tego przepisu ma tylko 200 kalorii. PRZEPIS NA LEKKĄ SAŁATKĘ ZIEMNIACZANĄ.



Zupa krem z ziemniaków i jabłek



Jabłko w zupie ziemniaczanej? Dlaczego nie! To wyjątkowo zgrany i smaczny duet. To jednocześnie bardzo sycąca zupa.PRZEPIS NA ZUPĘ Z ZIEMNIAKÓW I JABŁEK.



Frytki z piekarnika



Czy jest ktoś, kto nie lubi frytek? Te pieczone w piekarniku to zdecydowanie najzdrowsza wersja tego dania. W naszym przepisie krok po kroku opisujemy, jak zrobić idealne pieczone frytki. PRZEPIS NA PIECZONE FRYTKI.

Dlaczego warto jeść ziemniaki?

Ziemniaki to jedno z najtańszych źródeł błonnika w codziennej diecie (jedna porcja zawiera 7 procent dziennego zapotrzebowania na błonnik pokarmowy). Ale poczciwe kartofle zawierają o wiele więcej cennych składników: tym potas, białko, witaminy C i E, wapń, żelazo i magnez. Warto tu dodać, że ziemniaki to żywność o jednym z najwyższych poziomów potasu. Dostarczają 15 procent dziennego zapotrzebowania na ten składnik w porcji. Ponadto jeden średni ziemniak może dostarczać 30 proc. zalecanego dziennego spożycia witaminy C.

Warto jednak pamiętać, aby podczas gotowania ziemniaków nie przyczyniać się dodatkowo do wypłukiwania i utraty cennych składników. Dlatego lepiej wrzucać ziemniaki już do gotującej się wody (a nie zalewać zimną), dobrym rozwiązaniem jest także gotowanie ziemniaków w łupinkach (w mundurkach). Najmniej zdrową opcją jest smażenie ziemniaków w głębokim tłuszczu, ale jeśli nie sięgasz po tradycyjne frytki każdego dnia, nie ma powodów do zmartwień.

