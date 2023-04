Pieczone warzywa Hasselback. Prosty przepis na wyjątkowe danie

Sekretem tej potrawy są odpowiednio ponacinane warzywa. Buraki, marchewka i ziemniaki przygotowane w ten sposób nie tylko są smaczne, ale zachwycają też wyglądem.

Co to są ziemniaki Hasselback?

Wszystko zaczęło się od ziemniaków, a potrawę wymyślił szwedzki kucharz z restauracji Hasselbacken w Sztokholmie. Potrawa natychmiast zrobiła furorę. Cienko ponacinane ziemniaki po upieczeniu wyglądają wyjątkowo estetycznie, a forma, w jakiej się je piecze, sprawia, że są chrupiące i pyszne.

Najważniejsze w przygotowaniu ziemniaków Hasselback jest odpowiednie nacięcie warzyw. Potrzebny jest do tego ostry nóż. Najważniejsze, to nie przeciąć ziemniaków. RADA: Jest jeden prosty trick, aby sobie pomóc w przygotowaniu ziemniaków Hasselback. Wystarczy ułożyć ziemniak na łyżce i kroić, aż nóż zatrzyma się na jej krawędziach.



Jak zrobić warzywa Hasselback?

Tak naprawdę przepis na pieczone warzywa niewiele różni się od przepisu na pieczone ziemniaki Hasselback. Marchewkę i buraki należy dokładnie tak samo ponacinać. Warto zadbać, aby buraki i ziemniaki były mniej więcej tej samej wielkości, a marchewki tak podzielić na kawałki, żeby długością odpowiadały pozostałym warzywom.

Do pieczenia warzyw można też dodać swoje ulubione zioła i przyprawy (nasz przepis to tylko jedna z opcji). Są też tacy, którzy nie wyobrażają sobie podania ziemniaczków Hasselback (oraz warzyw) bez okraszenia ich masłem. Takie danie podaje się w towarzystwie zimnych sosów (np. sosu czosnkowego albo jogurtowego z ziołami), będą też doskonałym dodatkiem do obiadu i dowolnych mięs.

Przepis: Pieczone warzywa Hasselback Pieczone warzywa upieczone w szwedzkim stylu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Skandynawska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 4 średnie ziemniaki

4 małe buraki

2 duże marchewki

6 łyżek oleju (może być rzepakowy lub kokosowy)

sól, pieprz

świeży tymianek

świeży koperek

kilka ząbków czosnku Sposób przygotowania Przygotuj warzywaWarzywa dobrze wyszoruj, obierz, jeśli trzeba. Ponacinaj ziemniaki i buraki w poprzek, tak, aby ich nie przeciąć. Marchewkę ponacinaj, ale wcześniej możesz podzielić ją na kawałki długości ziemniaków. Upiecz warzywaRozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza. W naczyniu żaroodpornym ułóż warzywa, ząbki czosnku, gałązkę tymianku. Polej warzywa częścią oleju, posyp solą i pieprzem i włóż do piekarnika. Po ok. 20 minutach polej resztą oleju i piecz kolejne 20-25 minut. Podawaj udekorowane koperkiem.

