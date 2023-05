Masz mało czasu, a wszyscy są głodni? Oto danie, które przygotujesz w 15 minut

Zawsze warto mieć w domu kilka podstawowych produktów, żeby szybko przyrządzić pyszny posiłek dla całej rodziny. Pojawi się on na naszym stole szybciej niż trwałoby zamówienie i dowiezienie gotowego dania. Jeśli masz w kuchni oliwę, czosnek i spaghetti, koniecznie przygotuj makaron aglio olio, który nasyci na wiele godzin. Jest to jedno ze słynnych dań kuchni włoskiej, która najczęściej opiera się na tanich i prostych składnikach przy wspaniałym efekcie końcowym. Przeciętny Włoch zjada rocznie 28 kg makaronu, zaś Polak – 5 kg. Mamy więc jeszcze dużo do zrobienia w zakresie jedzenia makaronu.

Jak dobrze ugotować makaron?

Makaron dostarcza nam energii i daje na długo uczucie sytości. Ważne, aby był to makaron z pszenicy durum, czyli twardego ziarna, które sprawia, że makaron można ugotować al dente. Dzięki temu makaron jest smaczniejszy i zdrowszy, bo ma niższy indeks glikemiczny niż zbyt rozgotowany makaron.

Makaron należy gotować w dużej ilości dobrze posolonej wody i absolutnie nie dolewać oliwy do gotowania, bo utrudnia to tylko późniejsze połączenie go z sosem. Nie należy też makaronu z pszenicy durum przelewać wodą po ugotowaniu, bo stanie się zimny i gorzej wchłonie sos. Idealna porcja makaronu to 125 g na osobę, tak więc paczka makaronu ważąca 500 g jest idealna dla czteroosobowej rodziny.

Należy pamiętać, aby makaron po ugotowaniu włożyć na patelnię z sosem i tam wymieszać, a nie polewać sosem makaron na talerzu. Ważne jest też dobranie odpowiedniego makaronu do dania, w przypadku sosów na bazie oliwy takich jak aglio olio, najlepszym wyborem będzie spaghetti.

Dodaj czosnek do makaronu

Czosnek zawiera cały wachlarz korzystnych dla zdrowia składników w tym flawonoidy, witaminy (C, A, z grupy B) i minerały (potas, magnez, chrom). Bardzo cennym związkiem jest też powstająca w wyniku krojenia czosnku allicyna, która ma udowodnione działanie przeciwnowotworowe. Wszystko to sprawia, że czosnek uważany jest za naturalny antybiotyk, pomaga w zwalczaniu infekcji, hamuje rozwój bakterii. Dodatkowo jedzenie czosnku obniża ciśnienie krwi i chroni serce, wykazując działanie przeciwzakrzepowe. Należy zjeść chociaż jeden ząbek czosnku dziennie.

Przygotuj makaron spaghetti aglio olio

Przepis: Makaron spaghetti aglio olio Łatwy przepis Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki paczka makaronu spaghetti 500 g

4 łyżki dobrej oliwy z oliwek

pół główki czosnku pokrojonego na cienkie plasterki

50 g sera tartego typu parmezan lub grana padano

kilka gałązek zielonej pietruszki

czarny pieprz Sposób przygotowania Ugotuj makaronWstaw wodę na makaron i posól ją. Wrzuć makaron do gotującej się wody i ugotuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Podsmaż czosnekW tym czasie obierz pół główki czosnku i pokrój w cienkie plasterki. Podsmaż na oliwie na dużej patelni, nie dopuszczając do zrumienienia się czosnku. Połącz składnikiKiedy makaron będzie gotowy, przełóż go łyżką cedzakową na patelnię z czosnkiem, wlej chochlę wody z gotowania makaronu, zamieszaj. Wyłącz i dosyp starty ser. Rozłóż makaron na talerze. Posyp pieprzem i posiekaną natką pietruszki.

