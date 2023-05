Młode szyszki sosny to prawdziwy skarb. Łatwo z nich zrobić syrop na przeziębienie

Młode szyszki sosny są miękkie i bardzo łatwo poddać je obróbce. Intensywnie wydzielają żywicę i pięknie pachną. Nie każdy wie, że można je wykorzystać, aby przygotować leczniczą nalewkę czy syrop. Taki specyfik będzie pomocny we wszelkiego rodzaju infekcjach, bólu gardła, kaszlu, ale też zadziała wzmacniająco i oczyszczająco na organizm.

Jak zrobić syrop z młodych szyszek sosny?

Przygotowanie syropu z szyszek sosny jest bardzo proste. Wystarczy oczyszczone szyszki (najlepiej je opłukać) pokroić na kawałki, układać warstwami w czystym słoiku i kolejne warstwy zasypywać cukrem. Można przyjąć proporcje: tyle samo cukru, ile szyszek. Słoik należy postawić w nasłonecznionym miejscu, a szyszki szybko zaczną puszczać sok (jednocześnie nieco ściemnieją). Może to trwać około 2-3 tygodni. Po tym czasie wystarczy zlać syrop do wyparzonych buteleczek lub słoików.

Syrop zawiera dużo cukru, więc przechowywany w chłodnym i ciemnym miejscu będzie dobry przez kolejne miesiące. Jeśli syrop będą pić tylko dorośli, można dodać do syropu odrobinę spirytusu (na pół kg cukru i pół kg szyszek będą to 2-3 łyżki spirytusu). Odciśnięte z syropu szyszki można jeszcze zalać na kilka tygodni wódką. Powstanie nalewka na szyszkach, która w niewielkich ilościach również może być stosowana przy przeziębieniach (nie mogą jej pić dzieci, kobiety w ciąży i osoby, które z różnych powodów nie powinny spożywać alkoholu). Sam syrop z szyszek to nie tylko naturalne remedium na przeziębienia. Można dodawać go do deserów, lodów, słodzić nim herbatę.

Jak zrobić konfiturę z szyszek sosny?

Z szyszek sosny można także przyrządzić dżem lub konfiturę. Robi się to dokładnie tak samo, jak przetwory z owoców. Należy najpierw pokroić szyszki, a następnie przesmażyć je z cukrem. Aby przełamać słodycz i podkreślić kwaskowość szyszek, można dodać odrobinę soku z cytryny. Wstępnie przesmażone szyszki z cukrem najlepiej zmiksować blenderem i dalej smażyć, aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Gorący dżem wystarczy przełożyć do czystych słoików i dobrze zakręcić. Można pasteryzować ok. 10-15 minut.

