Najprostsze lody z truskawek z dwóch składników. Możesz jeść bez wyrzutów sumienia

Jeśli raz zrobisz te lody, już zawsze będziesz mieć w zamrażarce gotową porcję mrożonych truskawek i bananów. Bo to właśnie te składniki są potrzebne, aby zrobić ten pyszny deser. Takie lody ze względu na prosty skład i brak dodatku cukru są świetne dla dzieci i osób, którym zależy, aby jeść zdrowo.

Jak zrobić lody z truskawek i bananów?

Wystarczy zmiksować mrożone truskawki i banany – i to wszystko! Banany przed mrożeniem należy obrać ze skórki i pokroić na plastry (tak przygotowane będą się łatwo miksować). Truskawki można mrozić w całości, ale jeśli są duże, można je przekrajać na pół. Nie trzeba się sztywno trzymać proporcji, ale warto pamiętać, że to banany nadają lodom specyficznej kremowości i delikatności. Jeśli wybierzesz dojrzałe, słodkie banany, do deseru nie trzeba już dodawać ani grama cukru. Lody najlepiej przygotować tuż przed podaniem.

Co dodać do lodów truskawkowych?

Lody na bazie bananów można modyfikować na wiele sposobów. Można do nich dodać, jak podpowiadamy w naszym przepisie sok lub skórkę z cytryny (sprawdzi się też limonka). Do takich lodów doskonale pasują też inne owoce jagodowe: idealne będą tu czarne jagody. Można je też zmieszać razem z truskawkami. Pasują tu także wszelkie kremy i masła orzechowe: wystarczy dodać łyżkę do miksowania. Po zmiksowaniu do lodów do masy można także dorzucić startą na wiórki gorzką czekoladę.

Lody można podawać bez żadnych dodatków, ale można je też udekorować świeżymi owocami lub polać owocowym musem. W bardziej rozpustnej wersji można do nich dodać bitą śmietanę i polewę czekoladową.

Przepis: Lody truskawkowe z bananami Prosty deser na upalne dni. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Składniki 2-3 dojrzałe mrożone banany

500 g mrożonych truskawek

opcjonalnie: sok z cytryny lub skórka z cytryny Sposób przygotowania Zmiksuj owoceMrożone banany (najlepiej mrozić je pokrojone w grube plastry) i mrożone truskawki zmiksuj na gładką masę. Podawaj od razu. Lody z cytrynąJeśli chcesz dodać lodom cytrusowego aromatu, w czasie miksowania dodaj sok z cytryny lub skórkę otartą z cytryny.

