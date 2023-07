Puszyste placki z jagodami. Idealne na letnie śniadanie

Są idealnie puszyste i mocno jagodowe. Są tacy, którzy mówią, że smakują lepiej, niż tradycyjne jagodzianki. Można je jeść na zimno i można na ciepło. To świetna opcja na letnie śniadanie, ale nie tylko. Jak zrobić placki z czarnymi jagodami?

Placki z jagodami na jogurcie

W naszym przepisie ważnym dodatkiem jest jogurt naturalny. To on sprawia, że finalnie placuszki są miękkie, ładnie wyrośnięte i puszyste. W przepisie można wykorzystać zarówno świeże, jak i mrożone owoce.

Ale warto wiedzieć, że to nie jest jedyny sposób na placki z jagodami. Jeśli masz swój ulubiony przepis na słodkie placuszki – śmiało dodaj do niego jagody i gotowe! W naszym przepisie śmiało możesz zastąpić jogurt naturalny kefirem lub maślanką. Jeśli lubisz bardziej słodkie placki, a nie chcesz używać cukru, dodaj mocno dojrzałego banana (możesz go zmiksować z połową szklanki jogurtu, kefiru lub mleka). Do placków możesz też dodać inne owoce. Nadają się tu np. borówki, czarne i czerwone porzeczki. Większe owoce, jak na przykład truskawki, pokrój na mniejsze kawałki.

Jak podawać placki z jagodami?

Można zajadać się nimi prosto z patelni tuż po usmażeniu. W najprostszej wersji posyp je cukrem pudrem i podaj z garścią świeżych jagód. Do takich placków pasuje też śmietana, a wersji deserowej możesz podać gorące placuszki z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną. Koniecznie udekorowane świeżymi owocami. Takie placuszki dobrze smakują też na zimno. Możesz śmiało je zabrać na wakacyjną wędrówkę czy wyjazd za miasto.

Przepis: Placki z jagodami Puszyste placuszki z sezonowymi owocami Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki szklanka jogurtu naturalnego

szklanka mąki pszennej

2 jajka

łyżeczka proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej

cukier waniliowy

szklanka jagód

olej do smażenia Sposób przygotowania Zrób ciastoSkładniki na ciasto wymieszaj energicznie łyżką lub trzepaczką. Na koniec dodaj umyte i osuszone jagody i delikatnie wymieszaj. Smaż plackiNa patelni rozgrzej niewielką ilość oleju. Nakładaj ciasto porcjami i smaż na złoto z obu stron. Gotowe odsącz na ręczniku papierowym.

Czytaj też:

Zmiksuj kefir i jeszcze dwa składniki. Ten napój zadziała jak miotełka dla jelitCzytaj też:

Jagodzianki z dużą ilością jagód. Sprawdzony przepis