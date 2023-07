Czy można jeść cukinię na surowo? Niektórzy mogą być zaskoczeni

Cukinia? To same zalety! Na bazarkach i ryneczkach jej cena nie straszy, a korzyści dla zdrowia z jedzenia cukinii są nieocenione. 100 g tego warzywa ma tylko 17 kalorii! W dodatku jest bogata m.in. w cenny błonnik, witaminy (m.in. C oraz E), a także potas, magnez czy wapń. Tym bardziej warto chrupać ją na surowo.

Czy można jeść surową cukinię?

Tu odpowiedź jest jedna: można jeść surową cukinię. Jest delikatnie słodka i przyjemnie chapiąca. Można jeść zarówno cukinie żółte, jak i zielone. Co więcej – można je chrupać razem ze skórką. Najlepsze do jedzenia są młode, świeże cukinie. Te starsze i przerośnięte mogą być łykowate i mają twardą skórkę, która niekoniecznie jest przyjemna w jedzeniu. Dlatego jeśli chcesz wykorzystać surowe cukinie do przygotowania potraw, wybieraj te mniejsze. Jeśli masz możliwość kupienia cukinii prost od rolnika, albo sam jesteś posiadaczem gródka czy działki warzywnej – to cukinie z takiego źródła zawsze będą najlepsze.

Co zrobić z surowej cukinii?

Jeśli lubisz chrupać świeże warzywa jako przekąskę, koniecznie dołącz do nich cukinię. Pokrojona w paski idealnie pasuje do chrupania solo, ale też w towarzystwie hummusu czy zimnych sosów. Z surowej cukinii można zrobić... makaron. Wystarczy pokroić ją na cieniutkie, szerokie wstążki lub paski i dodać do np. oliwę, ser feta, bazylię, czosnek i pomidorki koktajlowe.

Cieniutko pokrojona w plasterki może być bazą warzywnego carpaccio i ozdobą przyjęć (wystarczy ją skropić dobrą oliwą, odrobiną soku z cytryny, doprawić solą i pieprzem). Pokrojona w kostkę może być dodatkiem do sałatek, ale też elementem różnego rodzaju imprezowych koreczków.

