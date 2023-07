Bundz to jeden z najzdrowszych serów. Przygotuj z niego lekką przekąskę

Bundz (lub inaczej bunc) to delikatny, pełnotłusty, miękki ser o lekko orzechowym smaku. Tradycyjnie wytwarzany jest na Podhalu od wiosny do jesieni, z owczego mleka. Jak mówią smakosze, bundz najlepszy jest wiosną, bo po pierwszym po zimie wypasie owiec ich mleko jest najsmaczniejsze. Zdarza się też, że bundz robiony jest z domieszką mleka krowiego.

W smaku i konsystencji bundz przypomina włoski ser mozzarella. I tak jak mozzarella nadaje się do różnych rodzajów zapiekanek, ale też jako farsz do pierogów. Bundz dobrze smakuje w połączeniu z pomidorami. Można pokroić go w plastry i przełożyć plastrami pomidora, dodać liście bazylii i skropić oliwą z oliwek. Albo zgrillować z plasterkami pomidora i świeżym rozmarynem. Podajemy go na liściach sałaty lub na chrupiącej grzance. To wartościowa przekąska lub danie na kolację. Przepadają za nią zwłaszcza dzieci, gdyż jest łagodna w smaku. Podajemy sprawdzony przepis.

Przepis: Zapiekany ser bundz z pomidorami Zapiekany ser bundz z pomidorami. Idealna przekąska na lato. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 400 g sera bundz

2 pomidory

1 cebula czerwona

1 łyżka kaparów

2 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy z oliwek

gałązka świeżego rozmarynu

sól ziołowa, pieprz Sposób przygotowania Przygotuj aluminiową folię do zawinięcia seraPlastry sera należy położyć na kawałkach folii aluminiowej, doprawić do smaku solą ziołową i pieprzem czarnym mielonym. Następnie na wierzchu ułożyć plastry pomidorów, piórka czerwonej cebuli i pokrojone w plastry ząbki czosnku. Zapiecz ser w foliiSer można przyprawić rozmarynem, dodać kapary i skropić oliwą. Folię szczelnie zamknąć i tak przygotowane sakiewki zapiec ok. 3 minuty z każdej strony na rozgrzanej patelni. Podaj ser z grzankamiSer można podawać z grzankami lub ze świeżym, pokrojonym pomidorem i sałatą skropionymi oliwą.

Dlaczego warto jeść bundz?

Bundz wytwarzany jest z mleka owczego, które uznawane jest za niezwykle wartościowy gatunek mleka. Stanowi źródło białka bogatego w aminokwasy egzogenne, które są nam niezbędne, a których organizm nie umie produkować. Dostarcza też nienasyconych kwasów tłuszczowych, które działają przeciwnowotworowo i zapobiegają miażdżycy. Zawarty w nim wapń, korzystnie wpływa na układ kostny. Dlatego spożywanie tego sera szczególnie zalecane jest dzieciom i osobom zagrożonym osteoporozą. Oprócz wapnia znajdziemy w nim cynk, fosfor, magnez, potas oraz szereg witamin z grupy B, a także A, C, D i E.

Ze względu na unikalny smak i recepturę bundz został wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego. Proces produkcji bundzu przypomina produkcję oscypków. Ser występuje również w postaci wędzonej.

