Produkty wysokobiałkowe zyskują na popularności. Kto powinien je jeść?

W sklepach pojawiły się produkty wysokobiałkowe, do których należą m.in. twarogi i jogurty. Czy warto włączyć je do jadłospisu i co daje ich jedzenie? Wyjaśnia dietetyczka Agnieszka Jeżewska.

Białko jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych diety. Jak wskazuje ekspertka, warto zwiększyć jego ilość w diecie, sięgając po produkty naturalnie bogate w białko, ale też wzbogacane w ten składnik, z linii tzw. wysokobiałkowych. Dla przykładu: serek wiejski o wadze 200 g zawiera 22 g białka, wysokobiałkowy 28 g białka. Produkty wysokobiałkowe zalecane są zwłaszcza osobom na dietach redukcyjnych oraz aktywnym fizycznie. Dietetyczka Agnieszka Jeżewska wyjaśnia: Produkty wysokobiałkowe dają na długo uczucie sytości oraz wykazują tzw. wysoki efekt termiczny pożywienia. Oznacza to, że organizm musi zużyć więcej energii na samo strawienie posiłku wysokobiałkowego niż w przypadku posiłku bogatego w tłuszcze, lub składającego się w przeważającej ilości z węglowodanów. Dlatego białko jest składnikiem bardzo przydatnym w procesie odchudzania. Ile białka potrzebuje nasz organizm? Jak podkreśla dietetyczka, białko jest nam potrzebne, jednak w nadmiarze szkodzi. Każdy ma inne zapotrzebowanie na ten składnik. To, ile białka potrzebujemy, zależy od kilku czynników, m.in.: od stanu gospodarki energetycznej organizmu, stanu zdrowia, stanu fizjologicznego (ciąża, karmienie) wieku, masy ciała, aktywności fizycznej. Sportowcy potrzebują więcej białka niż osoby nieaktywne fizycznie, gdyż białko uczestniczy w procesach regeneracyjnych po wysiłku fizycznym oraz umożliwia adaptację do wysiłku. Średnio, zapotrzebowanie na białko określa się na poziomie 1–1,4 g na kilogram masy ciała. Ilość białka w diecie zależy od aktywności fizycznej: osoby nieaktywne fizycznie – około 1 g białka/ kg masy ciała

osoby aktywne 2-3 razy w tygodniu (bieganie, kolarstwo, pływanie) – 1,2-1,4 g białka/ kg mc

osoby aktywne 3-4 razy w tygodniu (sporty walki, trening siłowy i wytrzymałościowy) – 1,2-1,7 g białka/ kg mc

Co jest źródłem białka? Źródłem białka w diecie są ubogie w tłuszcz (ok. 1,5 proc.) i niedosładzane produkty mleczne (nie muszą być o zerowej zawartości tłuszczu), chude gatunki mięs, ryby (w tym ryby tłuste) oraz jaja i warzywa strączkowe. Do jadłospisu warto włączyć soję i jej przetwory, które są dobrym źródłem białka, a jednocześnie dostarczają wielu ważnych substancji dla organizmu takich jak izoflawony, witaminy z grupy B, składniki mineralne, błonnik i skrobia oporna.

