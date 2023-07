Focaccia – przepis na pieczywo drożdżowe rodem z Włoch

Ludzie wypiekają chleb od wieków, a focaccia, będąca jedną z jego odmian i znana już w starożytnym Rzymie, oznacza po łacinie „chleb pieczony nad węglami ogniska”. Istnieje wiele wariantów tego popularnego w krajach śródziemnomorskich płaskiego pszennego wypieku. Najprostsza wersja to placek polany oliwą i posypany solą morską oraz igiełkami świeżego rozmarynu. Możemy jednak kłaść na focaccię dodatki według własnych upodobań i fantazji. Idealnie sprawdzają się świeże pomidory, oliwki, surowa lub podduszona cebulka czy różne rodzaje ziół. Należy przy tym pamiętać, żeby dodatki były dodawane oszczędnie, gdyż focaccia to nie pizza, a zbyt duża ilość położonych na cieście składników niepotrzebnie je obciąży. Dodatkowo focaccię można przekroić, a do środka włożyć wędliny czy sery, tworząc w ten sposób pyszną kanapkę. Możemy również dać upust wenie artystycznej i stworzyć na naszym placku prawdziwy obraz z warzyw i ziół, co na pewno zrobi wrażenie na rodzinie czy gościach.

Warto też wspomnieć, że węglowodany, których źródłem są wypieki takie jak focaccia, według zaleceń dietetyków, stanowią ważną część zrównoważonej i odpowiednio skomponowanej diety, a według aktualnych wytycznych Amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej ok. 50 proc. dziennych kalorii powinno pochodzić właśnie z węglowodanów. Tak więc kawałek świeżo upieczonej focacci z dodatkiem sezonowych warzyw i ziół, skropionej zdrową, bogatą w tłuszcze nienasycone oliwą z oliwek będzie stanowić idealną letnią kolację.

Przepis: Kolorowa focaccia Doskonałe danie na letnią kolację. Jest pyszne i wygląda pięknie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Liczba porcji 6 Składniki 500 g mąki pszennej

380 ml wody

4 łyżki oliwy z oliwek

10 g soli (ok. 1,5 łyżeczki)

1 saszetka suchych drożdży (7 g)

1 łyżeczka cukru

do dekoracji: pomidorki koktajlowe, szczypiorek, tymianek Sposób przygotowania Przygotuj ciastoW dużej misce wymieszaj drożdże, łyżeczkę cukru i 100 ml ciepłej wody. Zostaw na 15 minut, aby aktywować drożdże. Po tym czasie dodaj pozostałe składniki i wyrabiaj ciasto ręcznie lub przy użyciu robota kuchennego – ok. 10 minut. Nakryj i zostaw do wyrośnięcia na ok. godzinę. Przygotuj blachę do pieczeniaBlachę posmaruj oliwą i rozłóż na niej ciasto, rozciągając na placek. Udekoruj focaccięPomidorki koktajlowe przekrój na pół i układaj z nich kwiaty, zaś ze szczypiorku i tymianku łodygi i listki. Na koniec posyp odrobiną soli gruboziarnistej i skrop oliwą. Zostaw do wyrośnięcia na 20 minut. Nagrzej piekarnikRozgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni, włóż blaszkę z focaccią i piecz ok. 20-30 minut aż się zrumieni. Podaj daniePodawaj z dobrą oliwą z oliwek.

