Był szał na mleko migdałowe, teraz czas na mąkę. Obniża cholesterol, ale to nie wszystko

Mąkę wykorzystujemy w bardzo wielu rodzajach jedzenia: używa się jej podczas przygotowywania chleba, makaronów, ale też ciast i innych przekąsek. Do najpopularniejszego rodzaju mąki należy ta zrobiona z pszenicy. Niektórzy jednak nie mogą jej spożywać ze względu na alergię lub stosowanie diety. Popularną i zdrową alternatywą będzie w takiej sytuacji mąka migdałowa. Sprawdźcie, czym jeszcze można zastąpić mąkę pszenną.

Czym jest mąka migdałowa?

Mąka migdałowa powstaje ze zmielonych migdałów (owoców migdałowca zwyczajnego). Tradycyjną mąkę można zastąpić tym zamiennikiem w niemal każdym przepisie. Możecie przygotować ją samodzielnie w domu lub kupić w sklepie ze zdrową żywnością. Ma ona kremowy kolor, a jej smak jest słodko-orzechowy, dzięki czemu dania z jej dodatkiem nabierają wyjątkowego, delikatnego aromatu. Jej konsystencja jest też bardziej sypka niż w przypadku mąki pszennej (przypomina mąkę kukurydzianą).

Właściwości mąki migdałowej

Taka mąka migdałowa zawiera przeciwutleniacze oraz witaminy. Jest też źródłem minerałów, takich jak:



wapń,

magnez,

żelazo,

sód,

potas.

W migdałach, z których jest przygotowywana, występują antyoksydanty, które redukują stany zapalne w organizmie. Jest również bogata w jednonienasycone oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zawiera także błonnik pokarmowy, który dobrze działa na układ trawienia. W porównaniu do mąki pszennej zawiera mniej cukrów i węglowodanów, ma także niski indeks glikemiczny, co oznacza, że cukier uwalniany jest powoli do krwi, zapewniając trwałe źródło energii.

Mąka z migdałów korzystnie wpływa na zdrowie

Jej spożywanie może obniżać poziom cholesterolu oraz ryzyko chorób serca. Dodatkowo wspiera układ nerwowy, wzmacnia układ kostny i zęby, a także wspomaga układ krążenia i zmniejsza ciśnienie krwi. Poprawia również odporność całego organizmu. Dzięki zawartości witaminy E pozytywnie wpływa na zdrowie mózgu, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko chorób poznawczych (na przykład choroby Alzheimera). Jej spożywanie, dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu oraz dużej zawartości magnezu, poprawia glikemię osób chorych na cukrzycę.

Mąka, która nie zawiera glutenu

Ze względu na to, że mąka migdałowa nie zawiera glutenu, będzie też odpowiednia dla osób chorujących na celiakię. Nadal jednak ważne jest, żeby sprawdzić to na opakowaniu mąki, którą się kupuje. Chociaż migdały są naturalnie bezglutenowe, niektóre produkty mogą być zanieczyszczone glutenem. Ten rodzaj mąki sprawdzi się także w przypadku osób z nietolerancją pszenicy.

Migdałowa mąka ma znacznie mniejszą zawartość węglowodanów niż mąka pszenna, ale jest bogatsza w tłuszcze. Mimo wielu właściwości zdrowotnych należy jednak pamiętać, że jest ona stosunkowo wysokokaloryczna – w porównaniu do mąki pszennej zawiera około 50 procent więcej kalorii przy tej samej objętości. Należy więc kontrolować jej ilość, nie zaleca się też spożywania tego rodzaju mąki osobom z nadwagą lub otyłością. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do jedzenia potraw z jej użyciem jest alergia na migdały.

Jak zrobić mąkę z migdałów?

Mąka migdałowa jest dość prosta do zrobienia samodzielnie w domu. Będziecie do tego potrzebować łuskanych migdałów (znajdziecie je w większości supermarketów). Należy wsypać je do malaksera lub blendera i zmielić. Nie możecie jednak miksować migdałów zbyt długo, ponieważ po jakimś czasie zacznie się z nich wydobywać tłuszcz. Uzyskany proszek przesypcie do szklanych pojemników. Tak przygotowaną mąkę migdałową możecie przechowywać przez okres 3 miesięcy.

Czytaj też:

Jak podkręcić smak pomidorowej? Zdradzamy sprawdzone sztuczkiCzytaj też:

Siemię lniane – zdrowe i tanie superfoods