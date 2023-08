Jajecznica z kurkami. Przepis na pyszne danie z idealnie chrupkimi grzybami

Jajecznica z kurkami to nie lada przysmak. Najlepiej ją przygotować, kiedy trwa sezon na kurki. Żeby wyszła idealnie, warto skorzystać z kilku sprawdzonych porad. Tajemnica tego przepisu tkwi w odpowiednim przygotowaniu grzybów. Nie dodajemy ich do potrawy na surowo, żeby sos nie rozmoczył jajek, ale po uprzednim podsmażeniu, najlepiej z cebulą. Najlepiej użyć do tego łyżeczkę masła i łyżeczkę oliwy. Kurki należy smażyć ok. 5 minut, aż grzyby przestaną puszczać sok. Żeby jajecznica była delikatna i puszysta jajka trzeba smażyć ją na małym ogniu. Gdy uzyskamy pożądaną konsystencję, dodajemy do niej grzyby i doprawiamy solą oraz pieprzem. Jajecznicę z kurkami podajemy z grzanką z chleba na zakwasie lub świeżym pieczywem. Smaku doda posypanie jej natką świeżej pietruszki.

Przepis: Jajecznica z kurkami Według tego przepisu przygotujesz kremową, puszystą i delikatną jajecznicę z kurkami. Zachwyca smakiem. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 100 g kurek

4 jajka

2 łyżeczki masła

1 łyżka oliwy

1 średnia cebula

sól, pieprz

ew. natka pietruszki Sposób przygotowania Umyj grzybyKurki należy dokładnie oczyścić z piachu i innych zanieczyszczeń. Podsmaż grzyby z cebulaCebulę i kurki dokładnie myjemy i drobno siekamy. Na patelni rozgrzewamy 1 łyżeczkę masła i 1 łyżkę oliwy. Podsmażamy drobno posiekaną cebulę oraz kurki. Smażymy ok. 5 minut aż do uzyskania niemal zupełnie suchej patelni (wodę z kurek trzeba odparować). Do podsmażonych warzyw dodaj jajkaDodajemy roztrzepane jajka. Nie solimy ich, ani nie dodajemy pieprzu na tym etapie. Wlewamy na patelnię i dorzucamy jeszcze 1 łyżeczkę masła. Smażymy na średnim ogniu, ciągle mieszając do uzyskania pożądanej konsystencji. Przypraw danieNa koniec smażenia jajecznicę doprawiamy solą oraz pieprzem. Posypujemy natką pietruszki. Podajemy z pieczywem.

Jak oczyścić kurki?

Kurki to grzyby, które trudno oczyścić z pisku. Dlatego, żeby się go pozbyć, najlepiej włożyć grzyby do dużej miski, wsypać do niej soli i zalać je przegotowaną wodą. Wystarczy zamieszać grzyby, a piasek, jak również inne zanieczyszczenia opadną na dno. Proces trzeba powtórzyć kilka razy.

Dlaczego warto jeść kurki?

Kurki są zdrowe, posiadają wiele cennych składników odżywczych, chociaż w 90 proc. składają się z wody. W ich składzie znajdziemy białko, oraz cenne witaminy z grupy B i witaminę D, oraz minerały, m.in.: wapń, żelazo, magnez oraz cynk. Kurki są też dobrym źródłem beta-karotenu, jest go więcej nawet niż w marchewce. Są niskokaloryczne (100 g grzybów ma 32 kcal.), zawierają też błonnik, który wspomaga odchudzanie, gdyż daje uczucie sytości. Ponadto kurkom przypisuje się właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Wynika to z obecności w ich składzie hitinmannozy, czyli substancji działającej przeciw pasożytniczo. Do listy prozdrowotnych właściwości zalicza się również działanie przeciwzapalne, dzięki zawartości witaminy D, oraz korzystne oddziaływanie na skórę, a zwłaszcza w walce z trądzikiem, za sprawą witaminy B3 (niacyny).

Uwaga: Kurki nie są zalecane osobom z problemami trawiennymi, chorobami wątroby, a także osobom starszym i małym dzieciom. A to dlatego, że są ciężkostrawne, gdyż w ich ściankach komórkowych znajduje się chityna, która sprawia, że grzyby te zalegają długo w układzie trawiennym

