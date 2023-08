Cukinia panierowana. Wystarczy cukinia i jeszcze dwa składniki

Cukinia to jedno z najtańszych sezonowych warzyw. W sierpniu i wrześniu można ją kupić dosłownie wszędzie. Jest idealnym składnik do leczo, można z niej zrobić placki i zajadać się nią na surowo. My dziś proponujemy prostą, ale bardzo smaczną przekąskę z cukinii.

Panierowana cukinia – na co zwrócić uwagę

Panierowanie cukinii jest dziecinnie proste, bo tak naprawdę wystarczy cukinia, jajko oraz bułka tarta. Warzywo trzeba pokroić w dość grube plastry (1-1,5 cm) i doprawić solą oraz pieprzem. Przy smażeniu kluczowe jest, aby olej był dobrze rozgrzany – chodzi o to, aby cukinia się pięknie zezłociła, ale nie należy trzymać jej na patelni zbyt długo. Chodzi o to, aby krążki pozostały jędrne i lekko chrupiące w środku.

Do panierki można dodać tarty parmezan (lub inny podobny ser). Można też eksperymentować, dodając do panierki przyprawy – np. słodką i ostrą paprykę. Ważne, aby po usmażeniu odsączyć cukinię na papierowym papierze z nadmiaru tłuszczu.

Jak podawać panierowaną cukinię?

Ta prosta przekąska może być wykorzystana na wiele sposobów. Przede wszystkim można się nią zajadać od razu po usmażeniu, wystarczy tylko ulubiony sos (np. sos czosnkowy) i smaczna przegryzka do oglądania serialu czy meczu gotowa. Ale cukinia w tej wersji to także znakomity dodatek do obiadu. Tu z kolei może pełnić rolę zarówno dodatku do mięsa, jak i to mięso zastąpić przy obiadach wegetariańskich. Panierowana cukinia z powodzeniem zagra rolę warzywnych kotlecików, które można podać np. z ziemniakami i mizerią. Cukinia w panierce na zimno może być z kolei dodatkiem do kanapek czy sałatek (np. na bazie ziemniaków).

Przepis: Cukinia panierowana Prosty dodatek do obiadu albo przekąska do podania z ulubionym sosem. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 cukinia

2 jajka

łyżka mleka

3/4 szklanki bułki tartej

opcjonalnie: 2 łyżki tartego parmezanu

sól, pieprz do smaku

olej do smażenia Sposób przygotowania Uszykuj cukinięCukinię pokrój razem ze skórką w dość grube plastry. Posól i popieprz i odstaw na kilka minut. W tym czasie roztrzep jajka na talerzu, na drugi talerz wysyp bułkę tartą. Bułkę tartą można wymieszać z parmezanem. Usmaż cukienięNa patelni rozgrzej olej. Panieruj krążki cukinii, najpierw maczając je w jajku, potem w bułce tartej. Kładź na patelnię i smaż z obu stron na złoto.

