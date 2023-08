Ogórki krokodylki z chili. Będą dobre już po dwóch dniach

Dlaczego ogórki krokodylki? Zapewne komuś, kto jako pierwszy wymyślił tę nazwę, zielone ogórki z chropowatą skórką skojarzyły się z wylegującymi się w wodzie krokodylami. Gotowe ogórki można wykorzystać na wiele sposobów. Same w sobie są znakomitą przekąską, można je kłaść na kanapki, dodawać do sałatek, koreczków, są też doskonałym dodatkiem do mięs.

Ogórki krokodylki – o czym pamiętać podczas robienia ogórków z chili

Wybierz ładne, świeże ogórki. Ogórki najlepiej przekroić na połówki, ale tak naprawdę masz tu pełną dowolność. Możesz je pokroić w plasterki lub kostkę. W przepisie masz podane różne ilości czosnku i chili. To od nich zależy ostrość ogórków. Jeśli lubisz naprawdę ostre – dodaj trzy łyżeczki chili i nie żałuj czosnku.

Ogórki po zalaniu gorącą zalewą zmienią kolor i nieco zmiękną. To normalne. Ostudzone ogórki przełóż do czystych (wyparzonych) słoików i zalej zalewą tak, aby przykryła całe ogórki. Jeśli lubisz smak ostrej papryczki, dodaj do słoiczków plasterki świeżej papryki. Dodadzą nie tylko smaku, ale i będą ładnie wyglądały.

Jak pasteryzować ogórki krokodylki?

Ogórki smakują doskonale już po 2-3 dniach. Jeśli chcesz je zachować na zimę, koniecznie zapasteryzuj słoiki. Możesz to zrobić na dwa sposoby. W garnku lub w piekarniku. Garnek należy wyściełać ściereczką i ułożyć słoiki tak, aby się ze sobą nie stykały. Zalać wodą do wysokości 2/3 słoików i zagotować. Gotować na małym ogniu ok. 10 minut. W piekarniku – wystarczy wstawić słoiki do piekarnika i ustawić temperaturę na 110 stopni Celsjusza. Kiedy piekarnik osiągnie taką temperaturę, pasteryzuj słoiki przez 10 minut. Możesz zostawić je do ostygnięcia w piekarniku.

Przepis: Ogórki krokodylki z chili Pikantne ogórki idealne jako przekąska, albo dodatek do kanapek, obiadu i sałatek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 2 kg ogórków gruntowych

3 łyżki soli

6-10 ząbków czosnku

2-3 łyżeczki chili

opcjonalnie: świeża papryczka chili

ZALEWA

1,5 szklanki octu 10%

1,5 szklanki wody

1,5 szklanki cukru

0,5 szklanki oleju

2-3 liście laurowe

2-4 ziarenka ziela angielskiego Sposób przygotowania Uszykuj ogórkiOgórki dobrze umyj i pokrój wzdłuż na połówki lub ćwiartki. Zasyp solą i odstaw na 4-8 godzin. Odlej wodę, która się wytworzyła. Do ogórków dodaj chili i przeciśnięty przez praskę czosnek. Dobrze wymieszaj. Zrób zalewęZagotuj wszystkie składniki zalewy i gorącą zalej ogórki. Odstaw do wystygnięcia. Przełóż ogórki do słoikówUkładaj ciasno ogórki w słoikach. Możesz dodać do każdego słoika kilka plasterków papryczki chili. Zalej zalewą i zakręć. Jeśli chcesz przechować ogórki na dłużej, pasteryzuj słoiki przez 10 minut (gotując w wodzie lub podgrzewając w piekarniku).

